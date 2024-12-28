Bolu\'da Yılbaşı Rezervasyonları Tavan Yaptı

Güncel

BOLU merkez ile Abant Gölü Milli Parkı bölgesindeki otellerde yılbaşı gecesi için rezervasyonlar dolarken, Kartalkaya Kayak Merkezi 'ndeki otellerin doluluk oranı yüzde 80 oldu.

Yeni yılı doğal güzellikleriyle ünlü tabiat ve milli parkların bulunduğu Bolu'da geçirmek isteyen tatilciler, otelleri doldurdu. Kent merkezi ile Abant Gölü Milli Parkı bölgesinde bulunan 8 bin yatak kapasiteli otellerin rezervasyonları yüzde 100 seviyesine ulaştı. Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki 2 bin yatak kapasitesinin bulunduğu Kartalkaya'da da otellerin doluluk oranı yüzde 80 oldu.

'KAR KALINLIĞI 1 METRE CİVARINDA'

Yılbaşı gecesi için özel eğlenceler düzenleyecek otellere ilişkin konuşan Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül, "Bolu'da bulunan oteller yüzde 100 doldu. Otellere yoğun bir ilgi var. Bolu merkez ile Abant bölgesindeki otellerin doluluk oranı gayet iyi. Gecelik fiyatlar, 7-8 bin TL'den başlayarak 20 bin TL'ye kadar gidiyor. En önemli yerlerden bir tanesi, Kartalkaya Kayak Merkezi. Kayak merkezindeki doluluk oranı da yüzde 80 seviyesinde. Kar kalınlığı da 1 metre civarında. Oteller tüm hazırlıklarını yaptı ve misafirlerini bekliyorlar" dedi.