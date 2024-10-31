Bolu'da Zabıta Denetimleri: Tek Bir İzmarit Bile Bulunamadı - Son Dakika
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Bolu'da Zabıta Denetimleri: Tek Bir İzmarit Bile Bulunamadı

Bolu'da sigara izmariti ve çöp atanlara yüksek cezaların uygulanmasının ardından zabıta ekipleri denetim yaptı. Denetimlerde yerlerde tek bir izmarit ya da çöp tespit edilmedi. Esnaflar bu uygulamadan memnun olduklarını ifade etti.

31.10.2024 22:42
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Esnaf izmarit cezasını dikkate aldı: Zabıta tek bir çöp bulamadı

BOLU - Yere sigara izmariti ve çöp atanlara 14 bin 407 liraya kadar para cezasının uygulandığı Bolu'da zabıta ekipleri iş yerlerini ve esnafı denetledi. Zabıta ekipleri denetimlerde yere atılmış tek bir izmarit ve çöp göremedi.

Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Bolu Merkez'deki iş yerleri ve çevresinde sigara izmariti denetimi yaptı. Denetim sonucunda başta izmarit olmak üzere herhangi bir kirlilik tespit edemeyen zabıta personelleri, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan adına esnafa teşekkür etti.

Dükkan sahipleri de Başkan Özcan'ın bu uygulamasından dolayı memnun olduklarını belirterek, yere çöp atmama kuralına müşterilerin de uyduğunu söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bolu'da Zabıta Denetimleri: Tek Bir İzmarit Bile Bulunamadı - Son Dakika

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