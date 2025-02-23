Bolu Dağı'nda Büyük Araç Geçişi Kapandı

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Yoğun kar başladı, Bolu Dağı büyük araç geçişine kapatıldı

DÜZCE - Düzce'de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sebebi ile Bolu Dağı'nda yollar karla kaplandı. Polis ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için büyük araçların geçişine kapattı.

Düzce'de akşam saatlerinde yoğun kar yağışı tekrar başladı. Kısa süre içerisinde yollar karla kaplanınca karayolları ve polis ekipleri de çalışmalarına başladı. Özellikle Bolu Dağı bölgesinde araç geçişlerinde sorun yaşanmaması için çalışmalar hızlandırılırken, Bölge Trafik ekipleri de Bolu Dağı'nın Düzce girişinde büyük araçların geçişini durdurdu. Karayolları ekiplerinin çalışmaları hızla devam ederken, yol büyük araçların geçişine kapatıldı.