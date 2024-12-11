Bolu Dağı'nda Görüş Mesafesi 5 Metreye Düştü

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Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor: Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü

DÜZCE - Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu Dağı'nda yağmur ve sis sebebi ile görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

Düzce ile Bolu'yu birbirine bağlan D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimi'nde sis ve yağış etkili oluyor. Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.