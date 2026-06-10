Bolu Dağı\'nda kamyon su kanalına devrildi

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kamyon su kanalına devrildi.
K.Ö. idaresindeki 34 DRS 011 plakalı kamyon, yolun Polisevi mevkisinde yol kenarındaki su kanalına devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı kazada devrilen aracın kaldırılması için çalışma başlatıldı.
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