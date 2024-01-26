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Bolu Dağı'nda Kar Küreme Çalışmaları Sonrası Ağır Tonajlı Araçlara Geçiş İzin Verildi - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda Kar Küreme Çalışmaları Sonrası Ağır Tonajlı Araçlara Geçiş İzin Verildi

Bolu Dağı'nda kar küreme çalışmalarının ardından Ankara istikametine seyreden ağır tonajlı araçların geçişine izin verildi. Karayolları ekipleri, karla mücadele çalışmalarını sürdürerek tır ve kamyonların güvenli bir şekilde Ankara istikametini kullanmalarını sağlıyor.

Bolu Dağı\'nda Kar Küreme Çalışmaları Sonrası Ağır Tonajlı Araçlara Geçiş İzin Verildi
26.01.2024 - 23:49,
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D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar küreme çalışmalarının ardından ağır tonajlı araçların Ankara istikametine geçmesine müsaade edildi.

Kar yağışı nedeniyle Bolu Dağı'nın Kaynaşlı mevkisinde kontrol noktası oluşturan ekipler, Ankara istikametinde seyreden ağır tonajlı araçları güzergahlarında bulunan park alanlarına yönlendirdikten sonra karla mücadele çalışmasına başladı.

Karayolları ekipleri, aralıksız sürdürdükleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarının ardından tır ve kamyonların Ankara istikametini kullanmalarına kontrollü olarak izin verdi.

Kar yağışının devam ettiği Bolu Dağı geçişinin Ankara ve İstanbul istikametinde ulaşımın devamlılığının korunması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bolu Dağı'nda Kar Küreme Çalışmaları Sonrası Ağır Tonajlı Araçlara Geçiş İzin Verildi - Son Dakika
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