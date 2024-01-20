Bolu Dağı'nda kar ve sis görüşü engelliyor

DÜZCE - Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu Dağı'nda sis etkili olurken hafif şekilde kar başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarının ardından Düzce'nin yüksek kesimleri başta olmak üzere Bolu Dağı'nda da kar yağışı başladı. Kar yağışı kısa sürede yol kenarlarını beyaza büründürdü.

Karayolları ekipleri bölgede kar yağışına karşı hazır kıta beklemelerini sürdürürken, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde sis sebebi ile görüş 20 metreye kadar düştü.