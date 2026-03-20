İstanbul ile Ankara arasında önemli geçiş noktalarından Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar etkisini gösteriyor.
Otoyol ve kara yolunda gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren kar yağışı nedeniyle güzergahta yol kenarları kısmen beyaz örtüyle kaplandı.
Ulaşımda aksama yaşanmazken, karayolları, jandarma ve trafik ekipleri, bölgede çalışma yürütüyor.
Ekipler, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Son Dakika › Güncel › Bolu Dağı'nda Kar Yağışı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?