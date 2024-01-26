19:44 • •
17:49 • •
17:13 •
Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının "soykırım" kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek•
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.
Sabah saatlerinde aralıklarla yağan kar, özellikle Dağkent, Yumrukaya, Abant kavşağı, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde etkisini artırdı.
Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Trafik ekipleri de sürücüleri hatalı sollama, aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyarıyor.
Öte yandan kar yağışı, kent merkezinde de aralıklarla devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Etkili Oluyor - Son Dakika