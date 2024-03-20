D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Bölgede sabah saatlerinden itibaren sağanak ve sis etkili oldu.
Sis nedeniyle Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü. Güzergahı kullanan sürücüler yolda dikkatli ilerledi.
Bölgede görev yapan Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri sis ve sağanağa karşı tedbirli olmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.
Son Dakika › Güncel › Bolu Dağı'nda Sağanak ve Sis Görüş Mesafesini Düşürdü - Son Dakika
Adıyaman'da 38 gündür kayıp olan Dilek Çakılkaya, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda Gaziantep'te bulundu. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bulunan Çakılkaya, ailesine teslim edilmek üzere bir yurda yerleştirildi.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde Ankara'yı temsil eden Karayolları ve PTT'nin küme düşmesinin ardından ligde başkentten takım kalmadı. İzmir ekibi Aras Kargo ile İstanbul temsilcisi Bahçelievler Belediyespor ise gelecek sezon Sultanlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. Ankara'nın çıktığı listeye Aras Kargo ile İzmir eklendi. Bahçelievler Belediyespor'un katılımıyla İstanbul'u temsil eden ekip sayısı ise 8'e yükseldi. Sultanlar Ligi'nde gelecek sezon mücadele edecek takımlar arasında Beşiktaş, Eczacıbaşı, Fenerbahçe, Galatasaray, Türk Hava Yolları, VakıfBank, Çukurova Belediyespor, Kuzeyboru, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor ve Aras Kargo yer alıyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde 15 ilde düzenlenen 'Bozdoğan-12' operasyonunda 139 kişinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda ruhsatsız tabancalar ve dijital materyaller ele geçirildi.
Hamas yönetimindeki Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 31.819'a, yaralı sayısının ise 73.934'e yükseldiğini açıkladı.
Antalya'da kış aylarında marinalara çekilen ya da bakım ve onarımdan geçirilen turistik yatlar ile tekneler, 1 Nisan'dan itibaren sezonu açacak. Yat ve tekneler, günübirlik ve haftalık gezinti programlarıyla turistleri, eşsiz koylarla buluşturacak. Bölgede 5 bin kayıtlı ticari ve günübirlik özel tekne bulunuyor. Mavi turların Kalkan, Kaş, Demre, Üçağız, Kumluca, Adrasan, Kemer, Kaleiçi, Manavgat, Alanya bölgelerinde yapıldığı belirtilirken, bu yıl deniz turizminde beklentinin yüksek olduğu ve Avrupalı turistlerden daha fazla katılım beklenildiği ifade ediliyor.
İzmir'in Kiraz ilçesinde yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu 76 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı. Ali Yiğit'in dün gece evinden çıktıktan sonra dönmemesi üzerine aile yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. AFAD, jandarma ve sivil arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, Karşıyaka'daki Şehit Diplomatlar Anıtı'nda düzenlenen törende, terör saldırılarında şehit olan diplomatlar ve kamu görevlilerinin anısını yaşattıklarını belirtti. Törene İzmir ve çevresinde yaşayan emekli büyükelçi ve diplomatlar da katıldı.
Samsun merkezli Ankara, Kırıkkale ve Yozgat illerinde gerçekleştirilen silah ve mermi kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi yakalanırken, ele geçirilen silahların derin dondurucuda gıda paketleri arasında bulunması dikkat çekti. Operasyon kapsamında ruhsatsız tabancalar, uzun namlulu otomatik tüfek mermileri ve çeşitli fişek doldurma aparatları ele geçirildi.
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