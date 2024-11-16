Bolu Dağı\'nda Sis Etkili

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D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçinde sis, görüş mesafesini düşürdü.

Bölgede sabah saatlerinden itibaren sis etkisini gösterdi.

Güzergahın Düzce kesiminde yer alan Kaynaşlı, Hasanbey, Taşaltı, Bakacak, Karanlıkdere ve Elmalık mevkilerinde görüş mesafesi düştü.

Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapılmamasıyla ilgili uyardı.