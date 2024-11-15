Bolu Dağı\'nda Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi Düştü

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BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler araçları ile yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş noktalarından Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde, öğle saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi, 20 metreye kadar düştü. Sürücüler rampalı ve virajlı yolların bulunduğu D-100 geçişinde sis nedeniyle araçlarıyla yavaş şekilde ilerledi.

Haber: Oğuzhan EKE/BOLU,