D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis etkisini gösteriyor.
İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Taşaltı, Elmalık ve Bakacak mevkilerinde görüş mesafesinin düştüğü güzergahtan geçen sürücüler, trafikte dikkatli seyrediyor.
Karayolları ve polis ekipleri, sürücüleri aşırı hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları konusunda uyarıyor.
Son Dakika › Güncel › Bolu Dağı'nda Sis Ulaşımı Zorluyor - Son Dakika
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