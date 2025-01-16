Bolu Dağı'nda Yoğun Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi 30 Metreye Düştü - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda Yoğun Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi 30 Metreye Düştü

Bolu Dağı\'nda Yoğun Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi 30 Metreye Düştü

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini yaklaşık 30 metreye kadar düşürdü. Sürücüler, Ankara ve İstanbul arasındaki bu önemli geçiş noktasında yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

16.01.2025 10:32  Güncelleme: 10:35
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BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi, 30 metreye kadar düştü.

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde, sabah saatlerinde sis etkili oldu. Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş noktalarından biri olan geçişin, Seymenler ve Karanlıkdere mevkisinde sis nedeniyle görüş mesafesi, yaklaşık 30 metreye kadar düştü. Yoğun sis nedeniyle sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Bölgede hafif şekilde sağanak da etkili oluyor.

Haber: Oğuzhan EKE/BOLU,

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Bolu Dağı'nda Yoğun Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi 30 Metreye Düştü - Son Dakika
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