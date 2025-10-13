Bolu Dağı Tüneli'nde Trafik Kapatma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bolu Dağı Tüneli'nde Trafik Kapatma

Bolu Dağı Tüneli\'nde Trafik Kapatma
13.10.2025 14:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli, 13-31 Ekim'de hafta içi 10:00-15:00 arası trafiğe kapalı olacak.

Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş güzergahı olan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde, Karayolları ekipleri tarafından sabah saatlerinde kaplama çalışması başlatıldı.

İSTANBUL YÖNÜ 19 GÜN KAPALI

Çalışmalar nedeniyle Bolu Dağı Tüneli geçişini de kapsayan Abant ile Kaynaşlı gişeleri arasındaki İstanbul yönü, 13-31 Ekim tarihlerinde hafta içi saat 10.00 ile 15.00 arasında trafiğe kapatılacak.

SÜRÜCÜLER D-100'E YÖNLENDİRİLECEK

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde yer alan (Bolu Tüneli dahil) Abant Kavşağı-Kaynaşlı Kavşağı arası İstanbul istikametine yapılan tünel portal ağzında gerçekleştirilecek kaplama çalışması nedeniyle, 13 Ekim 2025 Pazartesi gününden itibaren hafta içi günlerde saat 10.00 ile 15.00 arasında İstanbul yönü trafiğe kapatılacaktır. Söz konusu çalışmanın 31 Ekim 2025 Cuma günü tamamlanması planlanmakta olup, bu süreçte sürücüler Abant Kavşağı'ndan D-100 Devlet Yolu'na yönlendirilerek Kaynaşlı Kavşağı'ndan yeniden otoyola bağlanabileceklerdir" denildi.

Kaynak: DHA

Anadolu Otoyolu, Yerel Haberler, Hava Durumu, İstanbul, Güncel, trafik, Ulaşım, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu Dağı Tüneli'nde Trafik Kapatma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayseri’de Gece Kulübü Kavgası: Baba ve Oğul Yaralı Kayseri'de Gece Kulübü Kavgası: Baba ve Oğul Yaralı
Bin liralık ürünün 100 TL’ye satılması izdihama neden oldu Bin liralık ürünün 100 TL'ye satılması izdihama neden oldu
Meclis’e sunuldu Bebeklere ücretsiz özel sağlık hizmeti geliyor Meclis'e sunuldu! Bebeklere ücretsiz özel sağlık hizmeti geliyor
Lübnan, İsrail saldırısı nedeniyle Birleşmiş Milletler’e acil şikayette bulunacak Lübnan, İsrail saldırısı nedeniyle Birleşmiş Milletler'e acil şikayette bulunacak
Galatasaray’dan Anguissa harekatı Galatasaray'dan Anguissa harekatı
Cezaevinden çıktı, eski kayınbiraderine kurşun yağdırdı Cezaevinden çıktı, eski kayınbiraderine kurşun yağdırdı

16:04
’Abdullah Çatlı’ filminin çekimleri sırasında İTÜ karıştı
'Abdullah Çatlı' filminin çekimleri sırasında İTÜ karıştı
15:48
Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında bomba gibi iddia: Mourinho’ya küfretti
Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında bomba gibi iddia: Mourinho'ya küfretti
15:37
Netahyahu krizi Cumhurbaşkanı Erdoğan uçağı Mısır’a indirtmedi
Netahyahu krizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan uçağı Mısır'a indirtmedi
14:48
ABD’li bankadan altın için şok tahmin
ABD'li bankadan altın için şok tahmin
14:31
İsrail, Gazze’deki ateşkes kapsamında 96 Filistinli esiri serbest bıraktı
İsrail, Gazze'deki ateşkes kapsamında 96 Filistinli esiri serbest bıraktı
14:12
İsrail Meclisi’nde konuşan ABD Başkanı Trump’a protesto
İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2025 16:38:19. #7.12#
SON DAKİKA: Bolu Dağı Tüneli'nde Trafik Kapatma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.