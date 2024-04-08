Bolu Dağı Tüneli'nde trafik kazası nedeniyle ambulans zorluk yaşadı - Son Dakika
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Bolu Dağı Tüneli'nde trafik kazası nedeniyle ambulans zorluk yaşadı

Bolu Dağı Tüneli\'nde trafik kazası nedeniyle ambulans zorluk yaşadı

Ramazan Bayramı tatilinde yoğunluğun yaşandığı Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen trafik kazasına ulaşmak isteyen ambulans, emniyet şeridini ihlal eden sürücüler nedeniyle zorluk yaşadı. Ambulans ekibi, yaşadıkları zorluğu sosyal medya hesaplarından paylaşarak dikkat çekti. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise kaza nedeniyle yoğunlaşan trafikte emniyet şeridini ihlal eden araçları tespit etmek için dron destekli denetim gerçekleştirdi ve 49 araca toplam 315 bin 511 lira idari ceza uyguladı.

08.04.2024 12:31  Güncelleme: 12:33
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde meydana gelen trafik kazasına ulaşmak isteyen ambulans, emniyet şeridini ihlal eden sürücüler nedeniyle zorluk yaşadı.

Ramazan Bayramı tatilinde yoğunluğun yaşandığı otoyolun Bolu kesiminde zaman zaman meydana gelen hasarlı veya yaralanmalı trafik kazalarına ulaşmaya çalışan 112 Acil Sağlık ekipleri, duran trafik nedeniyle emniyet şeridini kullanıyor.

Ankara istikametinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasına ulaşmak isteyen ambulans ekibi de emniyet şeridini ihlal eden araçlar nedeniyle yaşadıkları zorluğu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Görüntüde, siren çalan ambulanstan emniyet şeridini ihlal eden araçların yolu açması için yapılan uyarı da yer alıyor.

İhlal yapan 49 araca idari para cezası

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kaza nedeniyle yoğunlaşan trafikte emniyet şeridini ihlal eden araçların tespiti için dron destekli denetim gerçekleştirdi.

Duran trafikte daha hızlı ilerlemek için bazı sürücülerin emniyet şeridini kullandığını belirleyen ekipler, 49 araca toplam 315 bin 511 lira idari ceza uyguladı.

Ayrıca, emniyet şeridinde zorunlu haller dışında duraklama ve park yapan 50 araca toplam 34 bin 500 lira idari ceza kesildiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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