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Bolu Dağı ve Kent Merkezinde Kar Yağışı Etkili Oldu - Son Dakika
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Bolu Dağı ve Kent Merkezinde Kar Yağışı Etkili Oldu

Bolu Dağı'nda ve kent merkezinde kar yağışı etkili oldu. Karayolları ekipleri, D-100 ve Anadolu Otoyolu geçişlerinde kar küreme çalışması yaptı. Bolu Dağı'nda, dün akşam saatlerinde başlayan hafif kar yağışı, gece boyu aralıklarla devam etti. Sabah saatlerinde de etkisini sürdüren yağış nedeniyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu geçişlerinde Karayolları ekipleri, kar küreme çalışması yaptı. Yolda ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı. Kar, kent merkezinde de etkili oldu. Kar yağışının gün boyu sürmesi bekleniyor.

10.01.2024 - 10:28,  Güncelleme: 10:29
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BOLU Dağı'nda ve kent merkezinde kar yağışı etkili oldu. Karayolları ekipleri, D-100 ve Anadolu Otoyolu geçişlerinde kar küreme çalışması yaptı.

Bolu Dağı'nda, dün akşam saatlerinde başlayan hafif kar yağışı, gece boyu aralıklarla devam etti. Sabah saatlerinde de etkisini sürdüren yağış nedeniyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu geçişlerinde Karayolları ekipleri, kar küreme çalışması yaptı. Yolda ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı. Kar, kent merkezinde de etkili oldu. Kar yağışının gün boyu sürmesi bekleniyor. (DHA)

Bolu Dağı ve Kent Merkezinde Kar Yağışı Etkili Oldu
Kaynak: DHA
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