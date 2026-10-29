Bolu Dağkent'te iki TIR'ı saran yangın üçüncü TIR'a sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bolu Dağkent'te iki TIR'ı saran yangın üçüncü TIR'a sıçramadan söndürüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu Dağkent\'te iki TIR\'ı saran yangın üçüncü TIR\'a sıçramadan söndürüldü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Dağkent Mahallesi'nde gece yarısı TOKİ konutları önünde park halindeki TIR'da çıkan yangın yanındaki TIR'a sıçradı. İtfaiye alevleri üçüncü TIR'a sıçramadan söndürdü; bir TIR'ın çekici kısmı tamamen yanarken diğerinin bir bölümü hasar gördü.

BOLU'da park halindeki TIR'da çıkan yangın yanında bulunan diğer TIR'a sıçradı. Bir TIR'ın çekici kısmı tamamen yanarken, diğer TIR'ın da bir bölümü yanarak hasar gördü.

Olay, gece yarısı sıralarında Dağkent Mahallesi 2'inci etap TOKİ konutlarında meydana geldi. Binaların önündeki açık alanda park halinde bulunan 14 ADZ 107 plakalı TIR'ın çekici kısmında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlerin sardığı TIR'da devam eden yangın yanında bulunan 34 ETZ 321 plakalı diğer TIR'a sıçradı. İtfaiye ekipleri alev alev yanan iki TIR'ı söndürmek için çalışma başlattı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yan yana bulunan üçüncü TIR'a sıçramadan söndürüldü. Yangında 14 ADZ 107 plakalı TIR'ın çekici kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, diğer TIR'ın ise çekici kısmının bir bölümü yanarak hasar gördü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
OtomobilİtfaiyeGüncelBoluSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi
Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
“Gizli planı açıklıyorum“ diyen İslam Memiş’ten çok konuşulacak altın çıkışı "Gizli planı açıklıyorum" diyen İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın çıkışı
Ağrı’da arka koltuktan çekilen video kazayla bitti: Sürücü Muhammed Uçar öldü Ağrı'da arka koltuktan çekilen video kazayla bitti: Sürücü Muhammed Uçar öldü
Ünlü oyuncu Daisy May Cooper 24 bedenden 10 bedene düştü Ünlü oyuncu Daisy May Cooper 24 bedenden 10 bedene düştü
Çağatay Ulusoy’un kardeşini görenler şaşkın İkizi sananlar var Çağatay Ulusoy'un kardeşini görenler şaşkın! İkizi sananlar var
23:07
Netanyahu’nun partisinin, “Arap partileri oyları çaldı“ iddiasına yalanlama
Netanyahu'nun partisinin, "Arap partileri oyları çaldı" iddiasına yalanlama
22:28
Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel’den yorum
Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel'den yorum
22:25
Van’da trafik kazasında yaralanan polis memuru Tayfun Akalan şehit oldu
Van'da trafik kazasında yaralanan polis memuru Tayfun Akalan şehit oldu
21:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump telefonda görüştü
21:46
Mustafa Sarıgül hakkında mide bulandıran “masaj“ iddiası
Mustafa Sarıgül hakkında mide bulandıran "masaj" iddiası
21:02
Fed, faizi sabit bıraktı
Fed, faizi sabit bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 01:50:45. #.0.2#
SON DAKİKA: Bolu Dağkent'te iki TIR'ı saran yangın üçüncü TIR'a sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android