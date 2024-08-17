Bolu'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alınamadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bolu'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alınamadı

Bolu\'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alınamadı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Polat, yangının kontrol altına alındığını teknik olarak söyleyemeyeceklerini belirtti. Ayrıca, yangının bulunduğu bölgedeki zorlu arazi şartları ve yangını söndürme süresini uzatan unsurlar hakkında bilgi verdi.

17.08.2024 20:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin, "Şu saat itibarıyla yangının kontrol altına alındığını teknik olarak söyleyemeyiz." dedi.

Polat, Dedeler köyündeki İl Afet Koordinasyon Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, zorlu arazi şartlarında yangını söndürmek için büyük mücadele verildiğini söyledi.

Polat, çevresi 30 kilometreye yaklaşan, içindeki farklı bölgelerde yerleşim yerleri, ticari müesseseler, fabrikalar ve tesisler bulunan bir alandan bahsettiğini dile getirdi.

Bunların işlerini zorlaştıran unsurlar olduğunu ve yangını söndürme süresini uzatan sebeplerin de başında geldiğini belirten Polat, "Başlangıçta birbirinden uzak 12 farklı noktada yangın devam etmekteyken 3. gün itibarıyla bu noktayı 3'e indirmiş bulunmaktayız. Diğer noktalarda yangın sönümlenmiş ve oranın personeli ve araçları da henüz söndürülmemiş alanlara kaydırılmış ve oralarda kümelendirilmiş bulunmaktadır. Bu sevindirici bir durum. Zaman zaman ulaşılamayan noktalarda parlamalar ve enerji artımları görülmektedir. O yüzden bugün şu saat itibarıyla yangının kontrol altına alındığını teknik olarak söyleyemeyiz. Bölgenin ağaç yapısı kara çam ağırlıklı, yüksek enerjiyle yanan, sürprizler yapabilen bir ağaç türü. Bu vesileyle henüz yangının kontrol altına alındığını söyleyemeyiz." diye konuştu.

"Hava aracı eksikliği varmış gibi oluşturulan spekülasyonlar doğru değil"

Bir basın mensubunun "Hava araçlarının su temini noktasında bir sorun yaşanıyor mu?" sorusuna karşılık Polat, hava araçlarının su temini noktasında hiçbir sorun yaşanmadığını, su kaynağının bölgeye çok yakın olduğunu söyledi.

Sünnet Göleti'nden su temin ettiklerini, bunun bir avantaj olduğunu dile getiren Polat, bölgede geniş yüzeyi olan bir su kaynağı bulunmadığı için uçak yerine sadece helikopter desteği verebildiklerini ifade etti.

Polat, başlangıçta 11, 12, 13'lere kadar çıkan hava aracı desteğinin 3 gün içinde değişik sayılarda devam ettiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunları ikmal ihtiyaçları ve çalışma saati ihtiyaçları, gece çalışıp çalışmama gibi kısıtlarından dolayı devamlı havada göremiyor olabilirsiniz. Bu da bazı spekülasyonlara sebep oluyor. Aynı zamanda yangın alanının çok geniş olması, birbirinden farklı ve birbirini görmeyen alanların bulunması da diğer tarafta çalışan hava aracının bu taraftan görülmemesi sanki hava aracı eksikliği varmış gibi bir spekülasyonlar oluşturuldu. Kesinlikle bu doğru bir şey değildir. Türkiye'mizin farklı noktalarında ortaya çıkan yangınlarla da cansiparane mücadele ettiğimiz için bu yangının gerektirdiği sayıda hava aracını intikal ettirmiş ve çalıştırmış bulunmaktayız. Hava araçlarımız gün batımıyla tabii çalışamayacak. Kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmalarına da katılacaklar yer yer."

"Hiçbir yerleşim yerimiz şu anda tehdit altında değildir"

"Yangın herhangi bir yerleşim yerine sıçradı mı?" sorusu sorulan Polat, yerleşim yerinin güvence altına alınmasıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini dile getirerek, "Şunu kesin söyleyebilirim, hiçbir yerleşim yerimiz şu anda tehdit altında değildir. Her geçen gün daha da rahatlatılmıştır çünkü amacımız ilk önce yerleşim yerlerinin korunması, insanların can ve mal güvenliklerinin sağlanması, özellikle ticari müesseselerimizin zarar görmemesi üzerine kurulmuştu. Sarp arazide ilk yapabileceğimiz şey buydu. Bunda da başarılı olduk çok şükür. Evlerine dönmeleriyle ilgili konularda Sayın Valimiz de burada Valilikle yapacağımız toplantılarda karar verilecektir." diye konuştu.

Vali Erkan Kılıç da bazı medya kuruluşlarında yer alan "Göynük'te evlerin yandığı, ağır hasarlı evlerin bulunduğu, çok sayıda hayvanın telef olduğu" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, böyle bir durumun kesinlikle söz konusu olmadığını bildirdi.

Şu an zarar gören ev bulunmadığını belirten Kılıç, "Hayvanlarla ilgili herhangi bir şey yok. Tüm tedbirler alınmış, Sayın Bakan Yardımcımızın da ifade ettikleri gibi her yerde yeterli araç gerecimiz var. Jandarmamız, AFAD'ımız, orman personeli, her tarafı sıkı tutuyoruz şu anda. Çok şükür bu saate kadar iyi geldik. İnşallah bundan sonra da kısa sürede bu yangını tamamen kontrol altına alırız." dedi.

Kaynak: AA

Orman Yangını, Göynük, Dünya, bolu, Çevre, Acil Durum, Doğa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alınamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:57 Trabzonsporlu futbolcu Enis Destan’ın annesi, Abdullah Avcı’yı tehdit etti Trabzonsporlu futbolcu Enis Destan'ın annesi, Abdullah Avcı'yı tehdit etti
20:06 Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli’ye ait villa yangınla kül oldu Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'ye ait villa yangınla kül oldu
19:29 Orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 11 kişiden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi Orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 11 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi
17:32 Kahramanmaraş’ta çiftçiler eylem yaptı Kasa kasa domatesi yola döktüler Kahramanmaraş'ta çiftçiler eylem yaptı! Kasa kasa domatesi yola döktüler
16:56 Aydın’daki orman yangını ikinci gününde Muğla’ya sıçradı Aydın'daki orman yangını ikinci gününde Muğla'ya sıçradı
09:44 Rio Ferdinand’ın Jose Mourinho’ya ettiği sözlere bakın: Avrupa’da bir takım çalıştırmaya uygun değil Rio Ferdinand'ın Jose Mourinho'ya ettiği sözlere bakın: Avrupa'da bir takım çalıştırmaya uygun değil
09:24 36 ilde aynı anda düğmeye basıldı Yüzlerce şüpheli gözaltında 36 ilde aynı anda düğmeye basıldı! Yüzlerce şüpheli gözaltında
08:44 Bu nasıl sorumsuzluk İzmir’i yakıp kavuran yangının nasıl çıktığı belli oldu Bu nasıl sorumsuzluk! İzmir'i yakıp kavuran yangının nasıl çıktığı belli oldu
08:26 Icardi’nin iptal edilen golünde faul var mı Ünlü yorumcular tereddüt etmeden aynı yönde görüş belirtti Icardi'nin iptal edilen golünde faul var mı? Ünlü yorumcular tereddüt etmeden aynı yönde görüş belirtti
07:56 5 ilden yükselen alevlerde tahliye edilen kişi sayısı korkutucu rakamlara ulaştı 5 ilden yükselen alevlerde tahliye edilen kişi sayısı korkutucu rakamlara ulaştı
07:29 Cenaze yolunda kaza 4 kişi feci şekilde can verdi Cenaze yolunda kaza! 4 kişi feci şekilde can verdi
07:16 Polisi arayıp babasını ihbar etti Evden çıkan ise ekiplerin ağzını açık bıraktı Polisi arayıp babasını ihbar etti! Evden çıkan ise ekiplerin ağzını açık bıraktı
06:04 4 gün içinde aracın başına gelmeyen kalmadı Her an tetikte bekleyen aile tedirgin 4 gün içinde aracın başına gelmeyen kalmadı! Her an tetikte bekleyen aile tedirgin
04:16 Kafede oturanları mermi yağmuruna tuttu Kafede oturanları mermi yağmuruna tuttu
03:18 3 yaşındaki çocuğu öldürüp kayıplara karıştı Dehşet anları kamerada 3 yaşındaki çocuğu öldürüp kayıplara karıştı! Dehşet anları kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2024 21:43:17. #1.11#
SON DAKİKA: Bolu'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alınamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement