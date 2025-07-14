Bolu'daki Otel Yangını Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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Bolu'daki Otel Yangını Davası Devam Ediyor

14.07.2025 12:39
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Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında 78 ölüm ve 133 yaralanma oldu; davada 32 sanık yargılamada.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın duruşması sekizinci gününde sürüyor.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan alanda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin aileleri, sanık yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Salonun içi ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı, yerleşke etrafındaki cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayıt altına alınan duruşmada müşteki ve tanıkların beyanları dinleniyor.

"Hayat kaynaklarımızı öldürdünüz"

Yangında kızı Yasemin Boncuk (41), damadı Erhan (48), torunları Demir (8) ve Defne (11) Tüzgiray'ı kaybeden müşteki Gülşen Boncuk, yangından sonra kendi hayatlarının da yok olduğunu söyledi.

Sanıkların gözlerinin içine bakmasını isteyen Boncuk, sanıklar yangından kurtulurken, oteldekilerin kapısını çalmayarak onları yanmaya bıraktığını ifade etti.

Boncuk, çocukları ve torunlarının o gün Bursa'ya gelmek için hazırlık yaptığını anlatarak, "Mezarlarını evimin balkonundan görülen yerden istedim. Her gün camdan bakıyorum. Toprağa, çiçeklere her gün sarılıyorum. Onlarla böyle konuşuyorum. Başka hayatımız kalmadı. Siz ölmeyin, inleyin. Ölüm temizliktir. Artık çocuklarımızı hiç göremeyeceğiz, kuzucuklarımızı göremeyeceğiz. Benim hayat kaynaklarımı aldınız. Allah'ım cennette buluşalım inşallah. Tek hayat kaynağım kızımdı, onu da siz aldınız. Bakın gözüme, bizim hayat kaynaklarımızı öldürdünüz." dedi.

"Zeki Bey, birkaç personeli garaja yönlendirmiş, onlar da araçları çekiyormuş.' diyorlardı"

Otelde 2 ay mini bar bölümünde çalışan tanık Tuni Urhan da arkadaşlarının uyandırması üzerine kayak odasının olduğu kattan dışarı çıktıklarını, dışarıdan baktıklarında yangının büyüklüğünü gördüğünü belirtti.

Daha sonra otelin ön tarafına geçtiklerine değinen Urhan, "Personel arasında 'Zeki Bey (Yılmaz) belli personelleri arayarak kimseye haber vermeyin, kendi aramızda halledelim.' diye söylediği konuşuluyordu. Ayak üstü konuşuluyordu, o sırada duydum. 'Zeki Bey birkaç personeli garaja yönlendirmiş, onlar da araçları çekiyormuş.' diyorlardı." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf listesi gösterilen personelden Hasip İke, Semra İke, Nisa İke ve Fatma Koca'nın kendi aralarında konuştuğunu duyduğunu belirten Urhan, odalarda sigara içildiği için yangın dedektörlerinin kapatıldığını duyduğunu da sözlerine ekledi.

Zeki Yılmaz'ın avukatının "Bugüne kadar hiçbir tanık Zeki Bey'in bu şekilde bir talimat verdiğini söylemedi, siz nereden bunu biliyorsunuz?" sorusu üzerine Tuni Urhan'a "Onu diğer tanıklara sorun, ben duyduğumu söyledim." karşılığını verdi.

Bu sırada müştekiler, ifadesinden dolayı Urhan'ı alkışladı.

"Yaklaşık 20 kişinin kurtarılmasına yardımcı olduk"

Otelde kayak odasında çalışan tanık Şenol Güven de olay günü 3. katta depoların bulunduğu katta kaldığını, oda arkadaşının kendisini uyandırdığını anlattı.

Giyinip kayak odasından dışarı çıktığını, odanın kapısının da açık olduğunu dile getiren Güven, bu sırada asansörden bir kadın ile bir çocuğun çıkış yaptığını gördüğünü kaydetti.

Dışarı baktığında 4. katta restoranın yandığını ve alevlerin dış cepheyi sardığını gördüğünü söyleyen Güven, "Sundurmaya merdiven dayalı olduğunu gördüm, burada Ceyda Hacıbekiroğlu'nu yanında yardımcısıyla gördüm. Sundurmaya çıkarak insanların aşağıya inmesine yardımcı oldum. Emir Aras'ı orada gördüm, kayarak aşağı indiler. Yaklaşık 20 kişinin kurtarılmasına yardımcı olduk. Sonra jandarma bizi çıkardı. Araçları sabah aydınlanmasına yakın garajdan çıkardık." şeklinde konuştu.

Çamaşırhanede sezonluk çalışan tanık Tahsin Öztürk ise arkadaşlarının sesiyle uyandığını ve otelde yangın olduğunu öğrendiğini, havlu alarak üst katlara yardım etmek için çıkmaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını anlattı.

Bunun üzerine otel dışına çıktıklarını, merdiven temin edip, camların altına yatak götürerek vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştıklarını belirten Öztürk, bu sırada sanıklardan Halit Ergül'ün kızlarını, misafirleri diğer otellere yönlendirirken gördüğünü söyledi.

Tanık Şenol Bakır, White Fox isimli işletmede aralık ayında aşçı olarak işe başladığını, deneme yemekleri yaptıklarını ifade etti.

Duruşma, müşteki avukatlarının beyanlarıyla sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bolu'daki Otel Yangını Davası Devam Ediyor - Son Dakika

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