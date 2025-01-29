Bolu'daki Otel Yangınında Korkunç Anlar - Son Dakika
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Bolu'daki Otel Yangınında Korkunç Anlar

Bolu\'daki Otel Yangınında Korkunç Anlar

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında kurtulan personel, yaşanan dehşeti ve güvenlik zaaflarını anlattı.

29.01.2025 19:49
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği oteldeki yangından kurtulan personel, yaşadıklarını anlattı.

Mini bar bölümü çalışanı Tuni Urhan (42), gazetecilere, yangında mutfak çalışanı arkadaşının, kaldıkları odanın kapısını çalarak kendilerini uyandırdığını ve "Ufak bir yangın var, panik yapmayın ama hemen odaları boşaltın." dediğini söyledi.

Otelin kayak salonu bölgesindeki odada kaldıklarını ve hazırlanarak dışarıya çıktıklarını aktaran Urhan, restoran pencerelerinin alev alev yandığını gördüklerini ve dışarıya çıktıklarında yangının büyüdüğünü anlattı.

Aynı yerde çalışan babasını aradığını belirten Urhan, "Onlar üçüncü katta kalıyordu, yatakhaneleri oradaydı. Babamı aradım, 'Yangın var, hemen çıkın.' diye. Bunu söylemeden önce kapıdan çıktık, patlama oldu. Patlamayla dumanlar, alevler altıncı kata kadar büyümeye başladı. Sözde bir yangın merdiveni vardı; müşteri katlarına açılan ama merdivenin sonu dışarıya açılmıyor. Otelin SPA bölümüne açılan bir yangın merdiveni; kapısı ahşap ve 11. kattan aşağıya kadar halı kaplı yangın merdiveni sözde. Diğer merdiven ise bizim kullandığımız personel merdiveni, ikisi de otelin içerisinde. Mutfakla ilgili bilgim yok ama gördüğüm yerlerde yangın tüpü yoktu. Alarm çalmadı, otomatik yangın sistemi olması gerekir normalde, o sistemler zaten çalışmadı. Yangın alarmı falan da yoktu." diye konuştu.

"Tam bir cehennemdi"

Urhan, otelde daha önce yangın yaşanmadığını fakat her hafta bir problem çıktığını dile getirerek, otelin eski, bakımsız ve ilgilenilmeyen bir otel olduğunu kaydetti.

Otelde geçen yıl 12 Aralık'ta denetim olduğunu, personel merdivenine "Bu asansörü kullanmak tehlikeli ve yasaktır" yazılı kırmızı etiket takıldığını aktaran Urhan, "O asansör kullanılmaya devam etti. Kaldığımız odaların karşısında elektrik panosu, yanında yakıt deposu var. Oradan gaz sızıntısı olmuştu yaklaşık 1,5 hafta boyunca. En sonunda odamızı boşaltmak zorunda kaldılar denetimciler gelince. Borular patlıyordu, gaz sızıntıları, yani sürekli problem vardı zaten. Yangın olmasaydı da otel zaten sürekli problemliydi ve herhangi bir şey olacaktı. Personel zaten kendi arasında konuşuyordu 'Bu otel bir gün başımıza yıkılacak, sezonu sağ salim kapatırsak ne mutlu bize.' diye." ifadelerini kullandı.

Urhan, yangının küçük çaplı olarak ihbar edildiğini, ihbarı yapan kişiye ulaşılamadığını ve ilk etapta küçük itfaiye aracının otele geldiğini belirterek, şöyle devam etti:

"O da zaten yetersiz kalıyor. Yaklaşık 1-1,5 saat sonra bütün itfaiye, kurtarma ve diğer ekipler geldi. Yangın zaten artık çok şiddetlenmeye başlamıştı. Duyduğuma göre de gelen o ufak itfaiye aracındaki arkadaşlar, 'Yangın bizim müdahale edebileceğimiz gibi değil, bize ufak ihbar yapıldı.' diye itfaiyeye haber veren de o. Yangında hayatını kaybeden arkadaşlarımız oldu. Hemşire arkadaşımız vardı, garson arkadaşımız vardı. Personelden çok fazla kayıp olmadı bu arkadaşlar dışında. Maalesef, onları kaybettik. Personeli ilk uyandırdıkları için çok fazla kayıp olmadı. Tam bir cehennemdi. Çığlıklar, 'Çıkamıyoruz, yardım edin, ambulans yok mu?' diye..."

Yaşananlardan etkilendiğini ifade eden Urhan, "Bundan sonra buranın yoluna bile girmem. Orası artık herkes için kabus gibi bir yer." dedi.

Kaynak: AA

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