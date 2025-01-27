Bolu'daki Saygısızlığa Üç Çocuk Tepkisi

Güncel

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bolu Kartalkaya'da bir otelde vefat edenlerin hatıralarına saygısızlık eden 3 suça sürüklenen çocuğun, Van, Diyarbakır ve İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğüne getirildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından "son gelişme" olarak yaptığı açıklamada, "Kartalkaya'da vefat eden vatandaşlarımızın aziz hatıralarına saygısızlık eden yaşları 18'den küçük 3 suça sürüklenen çocuk, Van, Diyarbakır ve İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğüne getirildi." ifadesini kullandı.