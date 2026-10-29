Bolu\'daki Yedigöller\'in sonbahar manzarası 9 ayda 98 bin 634 ziyaretçi çekti

MEHMET EMİN GÜRBÜZ/ÖMER ÜRER - Bolu'daki Yedigöller Milli Parkı, sonbaharın renklerine bürünen görüntüsüyle doğa tutkunlarından ve fotoğrafseverlerden yoğun ilgi görüyor.

Kent merkezine yaklaşık 42 kilometre uzaklıktaki parkta sonbaharla ağaçların yaprakları renk değiştirdi. Ormanlık alandaki göller ile kayın, gürgen, meşe ve akçaağaç yapraklarının sarı, kızıl, kahverengi ve yeşil tonları ahenkli manzaralar oluşturdu.

Milli parkın havadan çekilen görüntüleri, geniş ormanlık alanları, ağaçların arasında saklı göllerin oluşturduğu manzarayı, renk cümbüşü içinden geçen yolları ve bölgenin doğal zenginliğini gösteriyor.

Göllerin çevresindeki ağaçların sarı ve kızıl tonlarına bürünen yapraklarının su yüzeyindeki yansımaları, fotoğraf tutkunlarını cezbediyor. Ormanların arasında birbirine yakın konumlarda bulunan göller de doğada vakit geçirmek isteyen ziyaretçilere sakin bir atmosfer sunuyor.

Dilek Çeşmesi ve Ayıkayası da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

Yedigöller Milli Parkı'nda doğaseverlerin ilgisini çeken noktalar arasında Kapankaya Manzara Seyir Yeri, Dilek Çeşmesi ve Ayıkayası Mesire Alanı da bulunuyor.

Kapankaya Manzara Seyir Yeri, milli parkın ormanlarla kaplı vadisini ve göllerini yüksekten izleme imkanı sunuyor.

Dilek Çeşmesi'ni ziyaret edenler dilek tutarken, Ayıkayası Mesire Alanı'na gelenler de doğayla iç içe piknik yapma imkanı buluyor.

Park içerisindeki şelaleler, anıt ağaçlar ve yürüyüş yolları bölgenin görülmeye değer doğal güzellikleri arasında yer alıyor.

Bu arada, doğal güzellikleriyle yılın dört mevsimi ilgi gören Yedigöller Milli Parkı, bu yılın 9 ayında yerli ve yabancı toplam 98 bin 634 tatilci ağırladı.

"Her yerde sonbaharı hissediyoruz"

Kocaeli'den arkadaşlarıyla gelen Dilan Yıldız, AA muhabirine, turla gezdiklerini ve çok beğendiklerini belirterek, "Güzel gölleri var ve manzarası çok güzel. Gayet güzel vakit geçiriyoruz. Güzel fotoğraflar çektik, anılar biriktirdik. Ölümsüzleştirdik anılarımızı." dedi.

Yıldız, Kocaeli'de benzer yerlerin bulunduğunu ancak ilk defa geldiği Yedigöller'in eşsiz bir atmosfere sahip olduğunu dile getirdi.

İzmir'den gelen Ruken Şeker, arkadaşlarıyla 2 gündür gezdiklerini ve Yedigöller'in sonbahar mevsiminde çok güzel olduğunu söyledi.

Şeker, "Doğa ile iç içeyiz. Yapraklar, her yer sapsarı. Aynı zamanda gölün olması, bunlar insana güzel hissettiriyor. Her yerde sonbaharı hissediyoruz." diye konuştu.

İzmir'den Hasan Can da gelmeden önce araştırma yaptıklarına değinerek, beklediklerinden çok daha güzel bir manzarayla karşılaştıklarını anlattı.

Doğayı çok sevdiklerini dile getiren Can, "Sonbahar tatili için hep bu tarafları düşünüyordum. Sonbahar denildiğinde akla burası geliyor. İzmir çevresine de baktık. Yedigöller değer mi değmez mi diye düşündük. Hiçbir şey olmazsa oraları görürüz diye yola çıktık. İyi ki gelmişiz." diye konuştu.