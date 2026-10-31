Bolu Gerede'de cami için bağışlanan 2 otomobil 410 bin liraya satıldı - Son Dakika
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Bolu Gerede'de cami için bağışlanan 2 otomobil 410 bin liraya satıldı

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Bolu Gerede\'de cami için bağışlanan 2 otomobil 410 bin liraya satıldı
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Bolu'nun Gerede ilçesinde yapımı süren Hacı Sadık Camisi'ne katkı için bağışlanan 2 otomobil, açık artırmada 410 bin liraya alıcı buldu. Satıştan elde edilen gelir caminin inşaatında kullanılacak; Belediye Başkanı Mustafa Allar destek verenlere teşekkür etti.

Bolu'da yapımı devam eden caminin tamamlanmasına katkı sağlamak amacıyla hayırseverler tarafından bağışlanan 2 otomobil, açık artırmada toplam 410 bin liraya alıcı buldu.

Gerede ilçesinde inşaatı süren Hacı Sadık Camisi'ne destek sağlamak isteyen 2 hayırseverin bağışladığı 2 otomobilin nakde dönüştürülmesi amacıyla düzenlenen açık artırmada katılımcılar, araçları satın alabilmek için kıyasıya yarıştı.

Açık artırma sonucunda 1982 model "Renault 12 Toros", Özcan Döğer tarafından 200 bin liraya, 1993 model "Hyundai Excel" ise Emre Emeksiz tarafından 210 bin liraya satın alındı.

Otomobillerin satışından cami inşaatında kullanılmak üzere toplam 410 bin lira gelir sağlandı.

Açık artırmada konuşan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, cami görevlisinin kendilerini arayarak araçların satışına aracılık etmelerini istediğini belirterek, sağlanacak gelirin caminin yapımında kullanılacağını söyledi.

Caminin farklı bölümlerinin hayırseverlerin katkılarıyla yapıldığını dile getiren Allar, destek verenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bolu Gerede'de cami için bağışlanan 2 otomobil 410 bin liraya satıldı - Son Dakika
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