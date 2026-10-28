Bolu Gerede'de işverenlere yabancı personel izinlerinde yükümlülükler anlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bolu Gerede'de işverenlere yabancı personel izinlerinde yükümlülükler anlatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Gerede ilçesinde işverenlere yabancı personelin ikamet ve çalışma izni süreçleriyle yükümlülükleri, Gerede Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki toplantıda anlatıldı. İŞKUR, Sosyal Güvenlik Kurumu ve İl Göç İdaresi koordinasyonundaki toplantıya müdürler ve işverenler katıldı.

Bolu'nun Gerede ilçesinde, yabancı uyrukluların ikamet ve çalışma izni süreçlerine ilişkin işverenlerin bilgilendirilmesi amacıyla toplantı gerçekleştirildi.

Gerede Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki toplantı, İŞKUR, Sosyal Güvenlik Kurumu ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlendi.

Toplantıda, yabancı uyruklu kişilerin ikamet ve çalışma izinlerine ilişkin süreçler ile işverenlerin bu konulardaki yükümlülükleri hakkında sektör temsilcilerine bilgi verildi.

Toplantıya, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Gerede Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ersin Kaşka, Gerede Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Mustafa Baysal, ilgili kurumların şube müdürleri ve işverenler katıldı.

Kaynak: AA
Ticaret Ve Sanayi OdasıSosyal Güvenlik KurumuEkonomiGüncelGeredeİŞKURBoluSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İspanya’da iki hızlı tren çarpıştı: 46 ölü, 179 yaralı İspanya'da iki hızlı tren çarpıştı: 46 ölü, 179 yaralı
Yatak görüntülerini kim kayda aldı Sarıgül’ün korumasının ifadesinden bomba detaylar Yatak görüntülerini kim kayda aldı? Sarıgül'ün korumasının ifadesinden bomba detaylar
Atatürk ve Türk bayrağına hakaret eden öğretmen tutuklandı Atatürk ve Türk bayrağına hakaret eden öğretmen tutuklandı
Yeni Parti’den Mustafa Sarıgül açıklaması: Bizimle bir ilişkisi kalmadı Yeni Parti'den Mustafa Sarıgül açıklaması: Bizimle bir ilişkisi kalmadı
Ankara’da bir dönem sona eriyor İş makineleri harekete geçti Ankara'da bir dönem sona eriyor! İş makineleri harekete geçti
Bir dönemin Çakıl Bebek’i Nisan Aktaş büyüdü: 12 yaşına geldi Bir dönemin Çakıl Bebek’i Nisan Aktaş büyüdü: 12 yaşına geldi
15:33
Spora başladı 6 ayda bambaşka birine dönüştü
Spora başladı 6 ayda bambaşka birine dönüştü
15:26
Babasını tanımayan yok Tatil pozları olay oldu
Babasını tanımayan yok! Tatil pozları olay oldu
15:25
Korumasının ifadesiyle zorda kalan Mustafa Sarıgül’e bir şok daha
Korumasının ifadesiyle zorda kalan Mustafa Sarıgül'e bir şok daha
15:23
İsrail’de seçim sürprizi Netanyahu dalga geçtiği partiye muhtaç oldu
İsrail'de seçim sürprizi! Netanyahu dalga geçtiği partiye muhtaç oldu
15:15
Arda Güler’in çocukluk arkadaşından bomba paylaşım: Biz lokantaya giderdik, o...
Arda Güler'in çocukluk arkadaşından bomba paylaşım: Biz lokantaya giderdik, o...
15:09
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da Emekli için 2023 formülü mü devreye girecek
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! Emekli için 2023 formülü mü devreye girecek?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 15:55:46. #.0.2#
SON DAKİKA: Bolu Gerede'de işverenlere yabancı personel izinlerinde yükümlülükler anlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android