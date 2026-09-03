Bolu Gerede'de orman yangını 3 saatte kontrol altına alındı
Bolu'nun Gerede ilçesinde Karapazar köyünde tarlada başlayıp ormana sıçrayan yangın, ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında köydeki bazı evlerin yanındaki araziler tamamen yanarken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Bolu'nun Gerede ilçesinde Karapazar köyünde tarlada başlayarak ormana sıçrayan yangın ekiplerin 3 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangında köyde bulunan bazı evlerin yanındaki araziler tamamen yandı. Bolu ve Gerede'den gelen orman ekipleri ile havadan helikopterli müdahale ile yangın büyümeden kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.
Haber-Kamera: Mutlu YUCA-Zübeyde ÖZMEN/GEREDE(Bolu),
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Bolu Gerede'de orman yangını 3 saatte kontrol altına alındı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?