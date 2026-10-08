Bolu Gerede'de panelvan bisikletli çocuğa çarptı, çocuk hastaneye kaldırıldı

Bolu Gerede'de panelvan bisikletli çocuğa çarptı, çocuk hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'nun Gerede ilçesinde Dayıoğlu Mahallesi'ndeki Dayıoğlu İlkokulu önünde plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen panelvan, bisikletli çocuğa çarptı. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bolu'nun Gerede ilçesinde panelvanın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.
Dayıoğlu Mahallesi'ndeki Dayıoğlu İlkokulu önünde plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen panelvan, bisikleti çocuk A.T.'ye çarptı.
Yaralı çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdıldı.
Kaynak: AA
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