Bolu Grand Kartal Oteli Yangını… Bolu İl Özel İdaresi Yetkilileri, "Sorumluluk Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda" Dedi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bolu Grand Kartal Oteli Yangını… Bolu İl Özel İdaresi Yetkilileri, "Sorumluluk Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda" Dedi

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin hazırlanan iddianame kapsamında dosyada şüpheli olan Bolu Valiliği’ne bağlı İl Özel İdaresi yetkililerinin tamamı, denetimin Kültür Bakanlığı’nın yetkisinde olduğu iddiasını dile getirdi. İl Özel İdaresi’nde Ruhsat Denetim Müdürü olarak görev yapan şüpheli Yeliz Erdoğan da ifadesinde "2021 yılında Bakanlıkça gönderilen yazıda turizm işletme belgesinin yenilenmesi yazılmış ise de yenilenebilmesi için denetim yapılması gerekirken yangın önlemleri ile ilgili bir bildirim yapılmadı” dedi.

21.05.2025 09:19  Güncelleme: 09:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin hazırlanan iddianame kapsamında dosyada şüpheli olan Bolu Valiliği'ne bağlı İl Özel İdaresi yetkililerinin tamamı, denetimin Kültür Bakanlığı'nın yetkisinde olduğu iddiasını dile getirdi. İl Özel İdaresi'nde Ruhsat Denetim Müdürü olarak görev yapan şüpheli Yeliz Erdoğan da ifadesinde "2021 yılında Bakanlıkça gönderilen yazıda turizm işletme belgesinin yenilenmesi yazılmış ise de yenilenebilmesi için denetim yapılması gerekirken yangın önlemleri ile ilgili bir bildirim yapılmadı" dedi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin de yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin 32 kişi hakkında dava açtı.

İddianamede, Grand Kartal Otel'in sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve İtfaiye eri İrfan Acar'ın meydana gelen olaydan "olası kastları ile sorumlu oldukları" iddia edildi.

İddianamede 13 kişiye, 78 kez "olası kastla öldürme" suçu ile "olası kastla kasten yaralama" suçlarından hapis cezası verilmesi talep edilirken; aralarında otelin teknik personelleri Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü yanı sıra mutfak personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk ve Faysal Yaver ve iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ile Ece Kayacan, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ve eski Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

"Turizm Bakanlığı tarafından gelen 27 Mayıs 2021 tarihli yazıda yeni bir denetim talebinde bulunulmadı"

Şüpheli Sırrı Köstereli, "Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 22/c-o maddelerine göre denetimlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılması gerektiğini, turizm tesislerinin değerlendirilmesi ve niteliklerine ilişkin yönetmeliğin 55'inci maddesinin (d) bendi uyarınca hazırlanan ve halen yürürlükte olan sınıflandırma çalışmalarına ilişkin değerlendirme formlarının hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin tebliğde, otel için belirlenen değerlendirme formunun yangın önlemleri başlığı altında, bir otelde yangın güvenliği ile alakalı yer alması gereken bütün hususların yazıldığını ve buna göre puanlama yapılarak otelin sınıfı ve yıldız sayısının belirtildiğini" bildirdi.

Genel sekreterliğe bağlı ruhsat denetleme müdürlüğü tarafından ruhsatlandırma işleminin yapıldığını ifade eden Köstereli, görevli personele uzmanlık alanları ve deneyimleri dikkate alınarak denetim yaptırıldığını, Turizm Bakanlığı tarafından kendilerine gelen 27 Mayıs 2021 tarihli yazıda yeni bir denetim talebinde bulunulmadığını, bu sebeple ruhsat yeterlilik kriterlerinin kaybedilip kaybedilmediği hususunda yeni bir denetim yapılmadığını, söz konusu tarihten sonra iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile ilgili bir yenileme ve güncelleme olmadığını da bildirdi.

"İl Özel İdare'nin yangın konusunda altyapısı ve teknik personeli bulunmaması nedeniyle denetleme yetkisi yok"

2013 yılının Kasım ayından itibaren Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı olarak çalıştığını belirten şüpheli Bünyamin Bal ise otelin turizm işletme belgesi taşıması nedeniyle İl Özel İdaresi'nin denetleme yetkisinin bulunmadığını öne sürdü ve yetkinin sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda olduğunu ifade ederek "Yine de ruhsatın İl Özel İdare tarafından verilmesi nedeniyle personel zaman zaman denetim yapıyor. İl Özel İdare'nin yangın konusunda altyapısı ve teknik personeli bulunmaması nedeniyle denetleme yetkisi yok" dedi. Öte yandan Bal, ruhsat verildikten sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan bir talep olmadıkça ya da ruhsat değişikliği gerektiren bir durum olmadığı müddetçe periyodik aralıklarla yangın yönünden denetim yapılmasına dair yönetmeliklerde hüküm bulunmadığını da kaydetti.

"Yangın önlemleri ile ilgili bir bildirim yapılmadı"

İl Özel İdaresi'nde Ruhsat Denetim Müdürü olarak görev yapan şüpheli Yeliz Erdoğan ise ruhsat ve denetim müdürlüğünde yeteri kadar personelin bulunmadığını, bu konuda amirlerine alanında uzman olan personellerin eksik olduğunu bildirdiğini, ancak ilgili uzman personel talebinin yerine getirilmediğini ifade ederek, Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 9. maddesinde eğer bir turizm işletme belgesi yenilenecekse Bakanlık tarafından denetim yapılacağının ve denetimde tespit edilen eksikliklerin il özel idareye bildirileceğinin belirtildiğini belirtti. Erdoğan, "Hal böyleyken bize herhangi bir bildirim yapılmadı. Zira 2021 yılında Bakanlıkça gönderilen yazıda turizm işletme belgesinin yenilenmesi yazılmış ise de yenilenebilmesi için denetim yapılması gerekirken yangın önlemleri ile ilgili bir bildirim yapılmadı" dedi.

Erdoğan ifadesinde ayrıca "Ruhsat Denetim Müdürlüğü olarak kendilerine gerek mülkiye teftişi raporları, Sayıştay teftiş raporları gerekse valilik ve her yıl yapılan genel sekreter ve genel sekreter yardımcısının denetimlerinde bugüne kadar 'neden yangın alanında bir inceleme yapmadınız' şeklinde bir değerlendirme olmadığını, 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 5. maddesinin değişik 3. fıkrasında turizm işletme belgeli tesislerin belgeye esas hususlarla ilgili sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından denetlendiğini, belgeye esas hususlardan birisinin de iş yeri açma ruhsatı olduğunu, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini" söyledi.

Kaynak: ANKA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Yerel Haberler, Bolu Valiliği, Kartalkaya, Güvenlik, Turizm, Güncel, Hukuk, Olay, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu Grand Kartal Oteli Yangını… Bolu İl Özel İdaresi Yetkilileri, 'Sorumluluk Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda' Dedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay’dan sürekli arızalanan sıfır otomobil için “yenisiyle değişim“ kararı Yargıtay'dan sürekli arızalanan sıfır otomobil için "yenisiyle değişim" kararı
İBB’ye yönelik 3. yolsuzluk soruşturmasında balya balya para ele geçirildi İBB'ye yönelik 3. yolsuzluk soruşturmasında balya balya para ele geçirildi
Cedi Osman’ın 19 Mayıs paylaşımı Yunanistan’da olay oldu Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı Yunanistan'da olay oldu
Volkan Konak için “Sahnede geberdi“ diyen müftü Kocaeli’ye vaiz olarak atandı Volkan Konak için "Sahnede geberdi" diyen müftü Kocaeli'ye vaiz olarak atandı
Eurovision’da İsrail’in ikinci olmasına tepki yağdı Ülkeler kazan kaldırdı Eurovision'da İsrail'in ikinci olmasına tepki yağdı! Ülkeler kazan kaldırdı
Ablasının ölümüyle sarsılan Simge Sağın, sahnede zor anlar yaşadı Ablasının ölümüyle sarsılan Simge Sağın, sahnede zor anlar yaşadı
Avrupa Birliği, Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırıyor Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırıyor
Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın paylaşımlarına Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur’dan sert tepki Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın paylaşımlarına Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur'dan sert tepki
Ömrü 15 gün, koparmanın cezası 557 bin lira Ömrü 15 gün, koparmanın cezası 557 bin lira
Piyasada sahte altın alarmı Alım satımlara yeni zorunluluk geliyor Piyasada sahte altın alarmı! Alım satımlara yeni zorunluluk geliyor
Dünya devinden Galatasaray taraftarını korkutan paylaşım Dünya devinden Galatasaray taraftarını korkutan paylaşım

08:37
Emekli ve memur maaşları zamlanacak İşte ilk tahminler
Emekli ve memur maaşları zamlanacak! İşte ilk tahminler
07:37
Sedat Peker: Yaşadığım sürece affetmeyeceğim 3 kişi var, biri de Süleyman Soylu
Sedat Peker: Yaşadığım sürece affetmeyeceğim 3 kişi var, biri de Süleyman Soylu
05:26
Meksika’da belediye başkanı sekreteri ve danışmanı silahlı saldırıda öldü
Meksika'da belediye başkanı sekreteri ve danışmanı silahlı saldırıda öldü
00:35
MEB, Türkiye Maarif Vakfı’na 6,7 milyara kadar kaynak aktarabilecek
MEB, Türkiye Maarif Vakfı'na 6,7 milyara kadar kaynak aktarabilecek
17:59
Baba ile oğlunun yakıldığı olayda sır perdesi aralanıyor
Baba ile oğlunun yakıldığı olayda sır perdesi aralanıyor
15:03
Bu kadarına da pes Çakarlı aracını ambulans çıkışına park etti
Bu kadarına da pes! Çakarlı aracını ambulans çıkışına park etti
15:00
1,5 yaşındaki Metehan öldü, ilde alarm verildi Cenazede herkes maske taktı
1,5 yaşındaki Metehan öldü, ilde alarm verildi! Cenazede herkes maske taktı
14:56
Erdoğan yapay zekayla oluşturulan bebeklik fotoğrafını yorumladı
Erdoğan yapay zekayla oluşturulan bebeklik fotoğrafını yorumladı
14:55
Galatasaray, şampiyonluk sayısında Barcelona, Porto ve PSV ile yarışıyor
Galatasaray, şampiyonluk sayısında Barcelona, Porto ve PSV ile yarışıyor
14:44
Jennifer Lopez, sütyensiz katıldığı konserde frikik verdi
Jennifer Lopez, sütyensiz katıldığı konserde frikik verdi
14:34
Gökyüzünde görülen gizemli ışık huzmesi, şaşkınlık yarattı
Gökyüzünde görülen gizemli ışık huzmesi, şaşkınlık yarattı
14:23
Japon arkeolog Omura Eskişehir’de hayatını kaybetti
Japon arkeolog Omura Eskişehir'de hayatını kaybetti
14:18
Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti: Resmen dolandırıcılık
Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti: Resmen dolandırıcılık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2025 10:03:07. #7.13#
SON DAKİKA: Bolu Grand Kartal Oteli Yangını… Bolu İl Özel İdaresi Yetkilileri, "Sorumluluk Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda" Dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.