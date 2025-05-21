Bolu Grand Kartal Oteli Yangını… Bolu İl Özel İdaresi Yetkilileri, "Sorumluluk Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda" Dedi

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin hazırlanan iddianame kapsamında dosyada şüpheli olan Bolu Valiliği'ne bağlı İl Özel İdaresi yetkililerinin tamamı, denetimin Kültür Bakanlığı'nın yetkisinde olduğu iddiasını dile getirdi. İl Özel İdaresi'nde Ruhsat Denetim Müdürü olarak görev yapan şüpheli Yeliz Erdoğan da ifadesinde "2021 yılında Bakanlıkça gönderilen yazıda turizm işletme belgesinin yenilenmesi yazılmış ise de yenilenebilmesi için denetim yapılması gerekirken yangın önlemleri ile ilgili bir bildirim yapılmadı" dedi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin de yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin 32 kişi hakkında dava açtı.

İddianamede, Grand Kartal Otel'in sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve İtfaiye eri İrfan Acar'ın meydana gelen olaydan "olası kastları ile sorumlu oldukları" iddia edildi.

İddianamede 13 kişiye, 78 kez "olası kastla öldürme" suçu ile "olası kastla kasten yaralama" suçlarından hapis cezası verilmesi talep edilirken; aralarında otelin teknik personelleri Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü yanı sıra mutfak personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk ve Faysal Yaver ve iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ile Ece Kayacan, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ve eski Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

"Turizm Bakanlığı tarafından gelen 27 Mayıs 2021 tarihli yazıda yeni bir denetim talebinde bulunulmadı"

Şüpheli Sırrı Köstereli, "Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 22/c-o maddelerine göre denetimlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılması gerektiğini, turizm tesislerinin değerlendirilmesi ve niteliklerine ilişkin yönetmeliğin 55'inci maddesinin (d) bendi uyarınca hazırlanan ve halen yürürlükte olan sınıflandırma çalışmalarına ilişkin değerlendirme formlarının hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin tebliğde, otel için belirlenen değerlendirme formunun yangın önlemleri başlığı altında, bir otelde yangın güvenliği ile alakalı yer alması gereken bütün hususların yazıldığını ve buna göre puanlama yapılarak otelin sınıfı ve yıldız sayısının belirtildiğini" bildirdi.

Genel sekreterliğe bağlı ruhsat denetleme müdürlüğü tarafından ruhsatlandırma işleminin yapıldığını ifade eden Köstereli, görevli personele uzmanlık alanları ve deneyimleri dikkate alınarak denetim yaptırıldığını, Turizm Bakanlığı tarafından kendilerine gelen 27 Mayıs 2021 tarihli yazıda yeni bir denetim talebinde bulunulmadığını, bu sebeple ruhsat yeterlilik kriterlerinin kaybedilip kaybedilmediği hususunda yeni bir denetim yapılmadığını, söz konusu tarihten sonra iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile ilgili bir yenileme ve güncelleme olmadığını da bildirdi.

"İl Özel İdare'nin yangın konusunda altyapısı ve teknik personeli bulunmaması nedeniyle denetleme yetkisi yok"

2013 yılının Kasım ayından itibaren Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı olarak çalıştığını belirten şüpheli Bünyamin Bal ise otelin turizm işletme belgesi taşıması nedeniyle İl Özel İdaresi'nin denetleme yetkisinin bulunmadığını öne sürdü ve yetkinin sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda olduğunu ifade ederek "Yine de ruhsatın İl Özel İdare tarafından verilmesi nedeniyle personel zaman zaman denetim yapıyor. İl Özel İdare'nin yangın konusunda altyapısı ve teknik personeli bulunmaması nedeniyle denetleme yetkisi yok" dedi. Öte yandan Bal, ruhsat verildikten sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan bir talep olmadıkça ya da ruhsat değişikliği gerektiren bir durum olmadığı müddetçe periyodik aralıklarla yangın yönünden denetim yapılmasına dair yönetmeliklerde hüküm bulunmadığını da kaydetti.

"Yangın önlemleri ile ilgili bir bildirim yapılmadı"

İl Özel İdaresi'nde Ruhsat Denetim Müdürü olarak görev yapan şüpheli Yeliz Erdoğan ise ruhsat ve denetim müdürlüğünde yeteri kadar personelin bulunmadığını, bu konuda amirlerine alanında uzman olan personellerin eksik olduğunu bildirdiğini, ancak ilgili uzman personel talebinin yerine getirilmediğini ifade ederek, Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 9. maddesinde eğer bir turizm işletme belgesi yenilenecekse Bakanlık tarafından denetim yapılacağının ve denetimde tespit edilen eksikliklerin il özel idareye bildirileceğinin belirtildiğini belirtti. Erdoğan, "Hal böyleyken bize herhangi bir bildirim yapılmadı. Zira 2021 yılında Bakanlıkça gönderilen yazıda turizm işletme belgesinin yenilenmesi yazılmış ise de yenilenebilmesi için denetim yapılması gerekirken yangın önlemleri ile ilgili bir bildirim yapılmadı" dedi.

Erdoğan ifadesinde ayrıca "Ruhsat Denetim Müdürlüğü olarak kendilerine gerek mülkiye teftişi raporları, Sayıştay teftiş raporları gerekse valilik ve her yıl yapılan genel sekreter ve genel sekreter yardımcısının denetimlerinde bugüne kadar 'neden yangın alanında bir inceleme yapmadınız' şeklinde bir değerlendirme olmadığını, 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 5. maddesinin değişik 3. fıkrasında turizm işletme belgeli tesislerin belgeye esas hususlarla ilgili sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından denetlendiğini, belgeye esas hususlardan birisinin de iş yeri açma ruhsatı olduğunu, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini" söyledi.