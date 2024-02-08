Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Vatandaşları Dolandırıcılık Konusunda Uyardı

Güncel

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kendisini polis, asker, savcı, vali ve belediye başkanı olarak tanıtarak, para ya da altın isteyen kişilere inanılmaması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, internet üzerinden güvenli olmayan sitelerden alışveriş yapılmaması, kimlik, kredi kartı, banka kartı numarası ve bunlara ait şifrelerin kimseyle paylaşılmaması gerektiği kaydedildi.

Araç ve gayrimenkul alım ve satım işlemlerinde dikkat edilmesi gereken konulara da değinilen açıklamada, ödemelerin noterlerin kullandığı güvenli ödeme sistemi üzerinden sadece alım ve satım yapılan kişi adına yapılması gerektiği bildirildi.

Açıklamada, araçların mutlaka kitlenmesi, yeni bir adrese taşınılması durumunda, kapı kilidinin değiştirilmesi gerektiği kaydedilerek, vatandaşlardan şüpheli bir durumla karşılaşıldığı takdirde, 112 Acil Çağrı Merkezine ya da en yakın emniyet birimine ulaşmaları istendi.