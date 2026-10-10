Bolu Karca-Kabak Yaylası'ndaki kayaç, Elif Akbulut'un çalışmasıyla literatüre girdi - Son Dakika
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Bolu Karca-Kabak Yaylası'ndaki kayaç, Elif Akbulut'un çalışmasıyla literatüre girdi

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Bolu Karca-Kabak Yaylası\'ndaki kayaç, Elif Akbulut\'un çalışmasıyla literatüre girdi
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi doktora öğrencisi Elif Akbulut, Bolu Karca-Kabak Yaylası'ndaki kayacın ilk kez bilimsel literatüre kazandırıldığını bildirdi. Ham maddenin seramik üretiminin yanı sıra inşaat, boya ve yalıtım sektörlerinde kullanılabileceği tespit edildi.

BOLU'da, doktora öğrencisi Elif Akbulut, Karca-Kabak Yaylası mevkisindeki kayaçlar üzerinde Ar-Ge çalışması yaptı. Çalışmasında, kayacın seramik üretiminin yanı sıra inşaat, yapı kimyasalları, boya ve kaplama sanayi ile yalıtım teknolojilerinde de kullanılabileceği sonucuna varan Akbulut, "Bölgede daha önce bu kayaç türü üzerine yapılmış herhangi bir jeolojik veya seramik tabanlı araştırma bulunmamakta olup, malzeme ilk kez bu araştırma ile bilimsel literatüre kazandırılmıştır" dedi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nden doktora öğrencisi Elif Akbulut, memleketi Bolu'nun Karca-Kabak Yaylası mevkisindeki doğal süreçlerle yüzeye çıkan bir kayaç fark etti. Kayaç üzerinde Ar-Ge çalışmaları yapan Akbulut, elde ettiği sonuçları akademik makale ile yayınladı. Çalışmanın akademik danışmanlığını ise Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Leyla Kubat yaptı.

ÇOK YÖNLÜ BİR HAM MADDE

Kayaç üzerinde farklı ısı türlerinde yapılan testlerde, olumlu sonuçlar alındı. Ham maddenin seramik üretim süreçlerine entegre potansiyelinin çok yüksek olduğu ve pişme yoğunlaşmasını arttığı tespit edildi. Ham maddenin açık kahverengiden, siyah renk tonlarına kadar ulaştığı belirlendi. Ayrıca metalik ve camsı özellik de gösterebiliyor.

'İLK KEZ BİLİMSEL LİTERATÜRE KAZANDIRILDI'

Kayacın ilk kez literatüre kazandırıldığını belirten Akbulut, "Yürütülen çalışma kapsamında, Bolu Karca-Kabak Yaylası mevkisinde yüzeylenen bu doğal kaynağın fiziksel, kimyasal ve mikroyapısal özellikleri tarihte ilk kez bilimsel olarak incelenmiştir. Bölgede daha önce bu kayaç türü üzerine yapılmış herhangi bir jeolojik veya seramik tabanlı araştırma bulunmamakta olup, malzeme ilk kez bu araştırma ile bilimsel literatüre kazandırılmıştır" dedi.

'POTANSİYELİ TEKNİK VE ESTETİK AÇIDAN YÜKSEK'

Ham maddenin yüksek sıcaklık dayanımına dikkat çeken Akbulut, "Ham maddenin seramik üretim süreçlerine entegre edilebilme potansiyeli teknik ve estetik açıdan oldukça yüksektir. Yapılan Ar-Ge çalışmaları ve laboratuvar analizleri, ham maddenin seramik bünyelerde pişme yoğunlaşmasını belirgin şekilde artırdığını ve su emme oranlarını minimum seviyeye düşürdüğünü kanıtlamıştır. Şekillendirme esnasında çamurun özlülük yapısını korumakta ve yüksek sıcaklık pişirimi sonrasında bünyede yapısal bir deformasyona yol açmamaktadır" ifadelerini kullandı.

'METALİK VE CAMSI ETKİLER YARATMAKTA'

Akbulut, yeni ham maddenin pişirme sıcaklığına göre çok farklı renk tonlarına ulaştığını belirterek, "Yüksek demir oksit içeriği sayesinde, ham madde katkı oranına bağlı olarak açık kahveden olgun koyu gri/siyah tonlarına kadar zengin bir renk skalası sunmaktadır. Renkli çamur bünyelerinde ise yüzey yansıtıcılığını artırarak özgün metalik ve camsı etkiler yaratmaktadır" diye konuştu.

FARKLI SEKTÖRLERE UYGUN

Ham madenin yüksek mekanik direnç gerektiren sektörlerde de kullanılabileceğine dikkat çekildi. Akbulut, "Ham maddenin kimyasal yapısındaki yüzde 75'i aşan yüksek silisyum dioksit (silika) ve zengin demir oksit oranı, seramik endüstrisi dışındaki; inşaat ve yapı kimyasalları sektörü, boya ve kaplama sanayii, yalıtım ve izolasyon teknolojileri gibi stratejik sektörlerde de kullanılabilir" dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bolu Karca-Kabak Yaylası'ndaki kayaç, Elif Akbulut'un çalışmasıyla literatüre girdi - Son Dakika
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