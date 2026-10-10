Bolu Mengen'de sağım hijyeni eğitimini tamamlayan 13 kursiyer sertifikalarını aldı - Son Dakika
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Bolu Mengen'de sağım hijyeni eğitimini tamamlayan 13 kursiyer sertifikalarını aldı

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Bolu Mengen\'de sağım hijyeni eğitimini tamamlayan 13 kursiyer sertifikalarını aldı
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Bolu Mengen'de düzenlenen Süt Sığırcılığında Sağım Hijyeni ve Sanitasyon Kursu, sertifika töreniyle tamamlandı. Mengen Kaymakamlığı koordinesinde ADEM'de eğitim alan 13 kursiyer sertifikalarını aldı; kursiyerlerin hazırladığı peynirler de programda sergilendi.

Bolu'nun Mengen ilçesinde "Süt Sığırcılığında Sağım Hijyeni ve Sanitasyon Kursu" düzenlendi.

Mengen Kaymakamlığı koordinesinde Mengen Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) düzenlenen kurs, sertifika töreniyle tamamlandı.

Eğitim alan 13 kursiyer, törende sertifikalarını aldı.

Eğitim sürecinde kursiyerler tarafından hazırlanan peynirler de programda sergilenirken, kurs boyunca edinilen bilgi ve uygulamalar hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Törene, Mengen Kaymakamı Sercan Yıldız, Cumhuriyet Başsavcısı Enes Canşi, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Semih Tatlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nizami Özalp, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Gürkan Demircioğlu, Mengen Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ahmet Çevik ve kursiyerler katıldı.

Lise öğrencilerine "sosyal medya" eğitimi verildi

Yeniçağa'da lise öğrencilerine yönelik "Sosyal Medyayı Doğru Okumak" konulu konferans düzenlendi.

Yeniçağa Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören 9'uncu ve 10'uncu sınıf öğrencilerine yönelik konferansa, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aktan konuşmacı olarak katıldı.

Aktan, sosyal medya hakkında bilgi verdiği konferansta, öğrencilerin bu mecraları kullanırken dikkat etmesi gereken konuları anlattı.

Konferansa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bal, Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü İlknur Pınarcı, öğretmenler ve öğrenciler katılım sağladı.

Yeniçağa'da asayiş denetimi gerçekleştirildi

Yeniçağa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik denetim gerçekleştiriyor.

Her gün belirli saatlerde ilçenin en yoğun bölgelerinde gerçekleştirilen trafik ve asayiş uygulamalarında araçlar durdurularak kontroller yapılıyor.

Denetimlerde aranan şahıslar, şüpheli kişiler ve genel asayiş konularında sorgulamalar gerçekleştiriliyor.

Yeniçağa'da üstyapı çalışmaları

Yeniçağa'da TOKİ konutlarına ulaşımın sağlandığı cadde ve sokaklar asfaltlandı.

Yeniçağa Belediyesi tarafından ilçenin yeni yerleşim yerleri arasında bulunan TOKİ konutlarına ulaşımın daha sağlıklı olması için çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda belediye ekiplerince TOKİ konutlarının ulaşım güzergahında bulunan cadde ve sokaklar üzerinde asfalt çalışması yapıldı.???????

Kaynak: AA
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