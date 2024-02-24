Bolu Mudurnu'da Ekmek Fırınında Çıkan Yangın Hasara Yol Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bolu Mudurnu'da Ekmek Fırınında Çıkan Yangın Hasara Yol Açtı

Bolu Mudurnu\'da Ekmek Fırınında Çıkan Yangın Hasara Yol Açtı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Dedeler köyünde bulunan Ali Alkan'a ait tek katlı ekmek fırınında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mudurnu Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak fırında hasar meydana geldi.

24.02.2024 14:28  Güncelleme: 14:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ekmek fırınında çıkan yangın hasara neden oldu.

Dedeler köyünde Ali Alkan'a ait tek katlı ekmek fırınında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Mudurnu Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle fırında hasar oluştu.

Kaynak: AA

Ali Alkan, Mudurnu, İtfaiye, Bolu, İtfaiye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu Mudurnu'da Ekmek Fırınında Çıkan Yangın Hasara Yol Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2024 19:32:56. #1.12#
SON DAKİKA: Bolu Mudurnu'da Ekmek Fırınında Çıkan Yangın Hasara Yol Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement