Bolu-Mudurnu yolunda yaralı bulunan ceylan Doğa Koruma ekiplerine teslim edildi - Son Dakika
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Bolu-Mudurnu yolunda yaralı bulunan ceylan Doğa Koruma ekiplerine teslim edildi

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Bolu-Mudurnu yolunda yaralı bulunan ceylan Doğa Koruma ekiplerine teslim edildi
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Bolu-Mudurnu yolunun Akkayalar mevkisinde yol kenarında yaralı halde bulunan ceylan, tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Ekipler ceylanı veterinere götürdü; tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

BOLU'da yol kenarında yaralı halde bulunan ceylan, tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Bolu- Mudurnu kara yolunun Akkayalar mevkisinden aracıyla geçen bir vatandaş, yol kenarındaki yaralı ceylanı fark etti. Aracını durduran vatandaş, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yaralı ceylanı alarak tedavisi için veterinere götürdü. Ceylanın, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bolu-Mudurnu yolunda yaralı bulunan ceylan Doğa Koruma ekiplerine teslim edildi - Son Dakika
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