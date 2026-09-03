Bolu'nun Gerede ve Dörtdivan ilçelerinde ot yangınları ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika
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Bolu'nun Gerede ve Dörtdivan ilçelerinde ot yangınları ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

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Bolu'nun Gerede ilçesindeki Sipahiler köyü yakınındaki tarlada ve Dörtdivan ilçesindeki Yayalar köyü yaylasında çıkan ot yangınları kontrol altına alındı. Dörtdivan'daki alevler ormanlık alana sıçradı; itfaiye ve orman ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.

Bolu'nun Gerede ve Dörtdivan ilçelerinde çıkan ot yangınları söndürüldü.

Gerede ilçesine bağlı Sipahiler köyü yakınlarında bulunan bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Dörtdivan'da ormana sıçrayan yangın söndürüldü

Dörtdivan ilçesindeki Yayalar köyü yaylasında otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, büyüyerek ormanlık alana sıçradı, bölgeye Dörtdivan İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bolu'nun Gerede ve Dörtdivan ilçelerinde ot yangınları ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'nun Gerede ve Dörtdivan ilçelerinde ot yangınları ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika
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