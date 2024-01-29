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Bolu'nun meşhur yılkı atları havadan görüntülendi - Son Dakika
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Bolu'nun meşhur yılkı atları havadan görüntülendi

Bolu'nun meşhur At Yaylası'ndaki vahşi yılkı atları, dron ile çekilen görüntülerle ortaya çıktı. Yüzde 65'i ormanlarla kaplı olan Bolu'da bulunan At Yaylası, beyaz örtüyle kaplanmış durumda. Doğasever vatandaş Gökhan Bilen tarafından çekilen görüntülerde, onlarca yılkı atının sürü halinde etrafta dolaşması ve kış manzarası göze çarpıyor.

Bolu\'nun meşhur yılkı atları havadan görüntülendi
29.01.2024 - 23:26,
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Bolu'nun meşhur yılkı atları böyle görüntülendi

BOLU - Bolu'nun meşhur At Yaylası'ndaki vahşi yılkı atları havadan görüntülendi. Atların sürü halindeki hareketleri güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Yüzde 65'i ormanlarla kaplı Bolu'da yılkı atlarının yaşam alanı olan At Yaylası, beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan 1150-1250 metre rakımda yer alan ve 7 yayladan oluşan At Yaylası'nda kış güzelliği yaşanıyor. At Yaylası'na ismini veren vahşi yılkı atları doğasever vatandaş Gökhan Bilen tarafından dron ile görüntülendi. Onlarca yılkı atının muhteşem görüntüleri ve sürü halinde etrafta dolaşması güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Kaynak: İHA
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