Bolu Oğulduruk'ta yaralı tilki vatandaş ihbarıyla tedavi edilip doğaya salındı

Bolu'da halsiz ve yaralı halde bulunan tilki, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Merkez ilçeye bağlı Oğulduruk köyü mevkisinde yaralı ve halsiz halde bir tilki bulunduğunu fark eden vatandaşlar, durumu Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye giden ekipler, tilkiyi alarak müdürlüğe götürdü. Tedavi ve bakımının ardından sağlığına kavuşan tilki, görevliler tarafından doğal ortamına bırakıldı.