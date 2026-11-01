Bolu Oğulduruk'ta yaralı tilki vatandaş ihbarıyla tedavi edilip doğaya salındı

Bolu Oğulduruk'ta yaralı tilki vatandaş ihbarıyla tedavi edilip doğaya salındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'nun merkez ilçesine bağlı Oğulduruk köyü mevkisinde halsiz ve yaralı halde bulunan tilki, vatandaşların ihbarı üzerine Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince tedaviye alındı. Sağlığına kavuşan tilki, görevliler tarafından doğal ortamına bırakıldı.
Bolu'da halsiz ve yaralı halde bulunan tilki, tedavisinin ardından doğaya salındı.
Merkez ilçeye bağlı Oğulduruk köyü mevkisinde yaralı ve halsiz halde bir tilki bulunduğunu fark eden vatandaşlar, durumu Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi.
Bölgeye giden ekipler, tilkiyi alarak müdürlüğe götürdü. Tedavi ve bakımının ardından sağlığına kavuşan tilki, görevliler tarafından doğal ortamına bırakıldı.
Kaynak: AA
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