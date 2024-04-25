Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Personeline İHA Pilot Eğitimi Verildi

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? Bolu Orman Bölge Müdürlüğü personeline yönelik İnsansız Hava Aracı (İHA) Pilot Eğitimi düzenlendi.

Yeniçaydurt bölgesinde gerçekleştirilen eğitimde, İHA'ların orman alanlarındaki duman ile orman yangınlarında tehlike arz eden noktaları tespit etme ve yayılış yönünü görme özelliğine ilişkin bilgi verildi.

Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali İhsan Kadıoğulları tarafından verilen eğitimde, orman suçlarıyla mücadele ve orman koruma çalışmalarında kullanılacak olan İHA'ların, kaçak hafriyat döken araçların koordinatını verdiği, belirlenen hedefleri 8 kilometre yarı çapında takip edebildiği ve termal kamerasıyla gece net görüş sağladığı anlatıldı.

Eğitime, Aladağ Orman İşletme Müdürü Ahmet Toklu ve Mengen Orman İşletme Müdürü Emre Koçak ile Bolu Orman Bölge Müdürlüğü personeli katıldı.