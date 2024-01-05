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Bolu Valisi Erkan Kılıç, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Bolu Valisi Erkan Kılıç, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafları inceledi. Kılıç, farklı kategorilerde yer alan fotoğraflardan seçim yaparak oylama sürecine katkıda bulundu. Vali Kılıç, AA'nın doğru ve objektif habercilik anlayışını takdir ettiğini belirterek, çalışmalarına destek verdiğini ifade etti.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı
05.01.2024 - 12:48,  Güncelleme: 12:49
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Bolu Valisi Erkan Kılıç, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kılıç, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Elçin Ertürk'ün "Yıkım", "Çevre-Yaşam"da Oğuz Yeter'in "Boğaz'da Cumhuriyet kutlaması" fotoğraflarını oylayan Kılıç, "Spor"da ise Filip Stevanovic'in "Koparırken" karesini seçti.

Kılıç, " Deprem: Umut" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Hepimiz birimiz için" ile " Gazze: Kanıt" kategorisinde Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" fotoğraflarına oy verdi.

Vali Kılıç, Anadolu Ajansının doğru ve objektif habercilik anlayışıyla çalışmalarına devam ettiğini belirterek, "AA'nın çok güzel çalışmaları oluyor. Dünyanın dört bir tarafından insanların doğru bilgilendirilmesi anlamında çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

AA'nın her sene düzenlediği oylamayla, yıl içinde yaşanan olayları öne çıkardığını dile getiren Kılıç, "2023 yılında birçok alanda dünyada önemli gelişmeler oldu. Çevre, spor, haber anlamında, bu konularla alakalı da çok güzel objektiflere yansıyan görüntüler var. Habercilik anlamında güzel kareler. Bunların bir kısmı insanı derinden üzen manzaralar." ifadelerini kullandı.

Oylamada incelediği fotoğraflarla 2023'te yaşanan olayları yeniden hatırladığını aktaran Kılıç, "Hepsi birbirinden değerli fotoğraflar. Çok güzel anlar yakalanmış AA tarafından. Bu çalışmalar önemli çalışmalar. Bunlara biz de elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Vali Kılıç, fotoğrafların çekiminde ve sunulmasında emeği geçen Anadolu Ajansı yönetimi ile çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA
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