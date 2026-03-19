Bolu ve Karabük'te Bayramlaşma Etkinlikleri

19.03.2026 15:27
Bolu ve Karabük'te Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programları düzenlendi.

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Valilik binasında gerçekleştirilen programda, katılımcıların bayramını tebrik etti.

Programda konuşan Aydın, rahmet, bereket ve mağfiret ayı ramazanın huzur, birlik ve beraberlik içerisinde bitirilerek bayrama erişildiğini kaydetti.

Bayramlaşma programının şehir dışına gidecek vatandaşlar olduğu için arife günü yapıldığını belirten Aydın, "Bu bayramlaşma sonrası yola çıkacak hemşehrilerimize hayırlı yolculuklar diliyorum. Bakanlığımızın 'Sonu Bayram Olsun' mottosuna uygun, trafik kurallarına riayet ederek, huzurla, acele etmeden, kazasız belasız gidecekleri yere ulaşmalarını diliyorum." dedi.

Programa, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Bolu 2. Komando Tugay Komutanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emrullah Öztürk, Bolu Belediye Başkan Vekili Mehmet Tuna Özcan, Hakimler ve Savcılar Kurulu Üyesi Aysel Demirel, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Sabuncuoğlu, ilçe kaymakamları ve protokol üyeleri katıldı.

Karabük'te kent protokolü ve şehir sakinlerinin katılımıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Valilikte düzenlenen programda Vali Oktay Çağatay, AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Karabük Cumhuriyet Başsavcı Vekili Oğuz Yılmaz, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Karabük Barosu Başkanı Emrah Köklü, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Ahmet Canver, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, katılımcıların bayramını kutladı.

Programda konuşan Vali Çağatay, ramazan ayını dolu dolu geçirdiklerini belirterek, "İnşallah bayramı da aynı güzellik ve birlik ruhu içerisinde idrak edeceğiz. Göreve başladığım ilk günden itibaren göstermiş olduğunuz samimiyet ve misafirperverlik için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu güzel tablo, ramazan ayı boyunca da devam etti. Her gün farklı iftar sofralarında hemşehrilerimizle bir araya gelerek aynı duyguları paylaştık. Yapılan ibadetlerin ve hayırların kabul olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çağatay, bayram sevincinin hüzne dönüşmemesi için özellikle yola çıkacaklardan trafik kurallarına azami derecede riayet etmelerini isteyerek, "Lütfen yorgun yola çıkmayalım, emniyet kemerimizi mutlaka takalım, hız kurallarına uyalım ve trafikte sabırlı olalım." dedi.

Milletvekili Şahin de "Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren bu anlamlı buluşmada emeği geçen herkese teşekkür ediyor, aziz milletimizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Programa, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, gaziler ve kent sakinleri katıldı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
