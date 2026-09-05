Bolu Yeniçağa'da haber alınamayan 70 yaşındaki kadın için arama başlatıldı
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde dün akşamdan bu yana kendisinden haber alınamayan 70 yaşındaki Nuriye B. için ekipler arama çalışması başlattı. Yeniçağa Gölü ve çevresinde yürütülen aramada emniyet ve AFAD ekipleri, 1 araç, 1 zodyak bot ve termal dronla faaliyet gösteriyor.
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde kendisinden haber alınamayan yaşlı kadının bulunması için ekipler arama çalışması başlattı.
İlçede ikamet eden Nuriye B'den (70) dün akşam saatlerinden bu yana haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bolu AFAD ekipleri, ihbarlar doğrultusunda yaşlı kadının gitmiş olabileceği değerlendirilen Yeniçağa Gölü ve çevresinde arama çalışması başlattı.
Ekipler, 1 araç, 1 zodyak bot ve termal dronla faaliyetlerini sürdürüyor.
Kaynak: AA
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