Bolvadin\'de kaçakçılık operasyonunda ele geçirilen ürünler

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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 12 cep telefonu, 16 kulaklık ve 8 kol saati ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Dişli beldesinde İ.Ü'nün gümrük kaçağı ürün sattığı belirlendi.
Ekipler, Bolvadin-Çobanlar kara yolunda durdurdukları şüphelinin aracında yapılan aramada kaçak olduğu değerlendirilen 12 cep telefonu, 16 kulaklık ve 8 kol saati ele geçirildi.
Şüpheli İ.Ü'ye adli işlem uygulandı.
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