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Bolvadin'de kaçakçılık operasyonunda ele geçirilen ürünler - Son Dakika
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Bolvadin'de kaçakçılık operasyonunda ele geçirilen ürünler

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, Dişli beldesinde gümrük kaçağı ürün sattığı belirlenen İ.Ü'nün aracında yapılan aramada 12 cep telefonu, 16 kulaklık ve 8 kol saati ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bolvadin\'de kaçakçılık operasyonunda ele geçirilen ürünler
24.01.2024 - 14:27,
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 12 cep telefonu, 16 kulaklık ve 8 kol saati ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Dişli beldesinde İ.Ü'nün gümrük kaçağı ürün sattığı belirlendi.

Ekipler, Bolvadin-Çobanlar kara yolunda durdurdukları şüphelinin aracında yapılan aramada kaçak olduğu değerlendirilen 12 cep telefonu, 16 kulaklık ve 8 kol saati ele geçirildi.

Şüpheli İ.Ü'ye adli işlem uygulandı.

Kaynak: AA
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