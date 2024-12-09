Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.
Hacı Halife Mahallesi Muhtarı İbrahim Eriş, birkaç gündür görmediği tek başına yaşayan Adem Turacı'ya (56) ulaşamadığı için polisten yardım istedi.
İhbar üzerine Turacı'nın evine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Turacı'yı hareketsiz buldu.
Sağlık ekiplerinin incelemesinde öldüğü belirlenen Turacı'nın cesedi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Bolvadin'de Yalnız Yaşayan Adam Ölü Bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?