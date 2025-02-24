Bomba İhbarı Nedeniyle Uçak Roma'ya İniş Yaptı

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ROMA, 24 Şubat (Xinhua) -- American Airlines havayolu şirketinin New York'tan Yeni Delhi'ye gitmekte olan Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçağı bomba ihbarı iddiası üzerine Roma'ya yönlendirildi.

İtalya'nın ANSA Haber Ajansı, bomba ihbarının pazar günü öğleden sonra yapıldığını, bunun üzerine Hazar Denizi üzerinde seyreden uçağın rotasını Roma'daki Fiumicino Havalimanı'na çevirdiğini bildirdi. Uçağa güvenli bir iniş yapabilmesi için İtalyan Hava Kuvvetleri'ne bağlı iki Eurofighter tipi savaş uçağı eşlik etti.

American Airlines, elektronik posta yoluyla gönderilen bomba tehdidinin asılsız çıktığını açıkladı.

Haberde 199 yolcu ve 15 mürettebatın bulunduğu uçağın seferine pazartesi günü devam etmesinin beklendiği belirtildi.