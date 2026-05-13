Bora Kaplan Davası'nda Cezaların Onanması İstendi

13.05.2026 09:49
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Ayhan Bora Kaplan suç örgütü' davasında cezaların onanmasını talep etti.

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "Ayhan Bora Kaplan suç örgütü" davası olarak bilinen dosyada, Bora Kaplan hakkında, "örgüt yöneticiliği", "yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "Mahfuz Tatar'ın ölümüne neden olan eyleme azmettirme" suçlarından verilen 68 yıllık hapis cezasının onanmasını istedi. Başsavcılık, 19 sanık hakkındaki hükümlerin tamamının onanmasını talep etti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "Ayhan Bora Kaplan suç örgütü" davası olarak bilinen dosyada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi kararına ilişkin tebliğnamesini tamamladı. Başsavcılık, 19 sanık hakkında yerel mahkeme ve istinaf tarafından verilen mahkumiyet ve beraat hükümlerinin hukuka uygun olduğu değerlendirmesinde bulunarak, kararların onanmasını talep etti. Dosya, nihai karar için Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne gönderildi.

İLK DERECE MAHKEMESİ 68 YIL CEZA VERDİ

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, 3 Aralık 2024'te, suç örgütünün lideri olduğu belirtilen Ayhan Bora Kaplan'a, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurup yönetmek" suçundan 10 yıl 6 ay, Erkan Doğan'a yönelik "kasten yaralama" suçundan 11 yıl 3 ay, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 6 yıl, Mahfuz Tatar'ın ölümüne neden olan eyleme azmettirme suçundan 13 yıl 6 ay, Altan Tozar'a yönelik "kasten yaralama" suçundan 6 yıl ve Semih Arslan'a yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 6 yıl hapis cezası verdi.

Kaplan ayrıca Emirhan Bostancı'ya yönelik yaralama suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün, Murat Yanar'a yönelik yaralama suçundan 3 yıl 4 ay 15 gün, Muhammet Kaplan'ı yaralamaya azmettirme suçundan 2 yıl 3 ay, Serdar Hoşyiğit ve Serhat Tümer'e yönelik yaralama suçlarından ayrı ayrı 1 yıl 6'şar ay, Berke Kırıcı'ya yönelik yaralama suçundan 2 yıl 3 ay, "suç üstlenmeye azmettirme" ve "suçluyu kayırmaya azmettirme" suçlarından ise ayrı ayrı 1'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bora Kaplan hakkında hükmedilen cezaların toplamı yaklaşık 68 yılı buldu.

İSTİNAF, YEREL MAHKEME KARARINI HUKUKA UYGUN BULDU

Yerel Mahkeme kararının istinafa taşınması üzerine, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, 7 Temmuz 2025'te istinaf istemini esastan reddetti. Bu kararın da temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 sanık hakkındaki hükümlerin tamamının onanmasını talep etti.

KAPLAN'IN AVUKATLARINDAN "DELİLLER KURGUSAL" SAVUNMASI

Başsavcılığın tebliğnamede, Bora Kaplan müdafilerinin, "soruşturmanın usule aykırı başlatıldığı, daha önce verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararlarının hukuka aykırı biçimde kaldırıldığı, tape kayıtlarının ve HTS analizlerinin usulsüz elde edildiği, gizli tanık ifadelerinin hukuka aykırı şekilde alındığı ve hükme esas alınamayacağı, bilirkişi incelemelerinde usulsüzlük bulunduğu, adil yargılanma hakkının ihlal edildiği" yönündeki temyiz itirazlarına yer verildi. Kaplan'ın avukatları ayrıca, örgüt suçunun maddi ve manevi unsurlarının oluşmadığını, delillerin "kurgusal" olduğunu ve beraat kararı verilmesi gerektiğini savundu.

YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN "MAHKUMİYET HÜKÜMLERİ ONANMALI" GÖRÜŞÜ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise yapılan yargılamada toplanan deliller, karar gerekçeleri ve suç vasıflandırmalarını dikkate alarak söz konusu itirazları yerinde görmedi.

Tebliğnamede, "yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, gerekçeye ve eylemin nitelendirilmesine göre" temyiz nedenlerinin kabul edilmediği belirtilerek, mahkumiyet hükümlerinin onanması gerektiği" görüşü ifade edildi.

Başsavcılık, özellikle örgüt yöneticiliği, yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve Mahfuz Tatar'ın ölümüne ilişkin suçlarda mahkemenin değerlendirmesinin hukuka uygun olduğu kanaatine vardı.

ADNAN KAPLAN YÖNÜNDEN DE CEZALARIN ONANMASI İSTENDİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tebliğnamesinde, örgütün önemli isimlerinden olduğu belirtilen Adnan Kaplan hakkında Erkan Doğan'a yönelik "kasten yaralama" suçundan 11 yıl 3 ay, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 6 yıl ve "örgüt üyeliği" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasının; Fethi Koyuncu hakkında ise Altan Tozar'a yönelik "kasten yaralama" suçundan 6 yıl, "örgüt üyeliği" suçundan 5 yıl ve "kasten yaralamaya azmettirme" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasının da onanması istendi.

Muhammet Kaplan, Barış Kurt, Tansel Aktan, Yusuf İzzet Savaş, Mahmut Gökhan Çanga, Sercan Keleş, Deniz Urcan ve Ufuk Demirci hakkında verilen çeşitli mahkumiyet hükümlerinin de hukuka uygun olduğu değerlendirildi.

BAZI BERAAT KARARLARININ DA ONANMASI TALEP EDİLDİ

Başsavcılık yalnızca mahkumiyet hükümlerinin değil, bazı beraat kararlarının da yerinde olduğu değerlendirmesinde bulundu. Bora Kaplan hakkında Erkan Doğan'a yönelik "nitelikli yağma", Semih Arslan'ı öldürmeye azmettirme ve Mehmet Taha Ergin'e yönelik "nitelikli yağma" ile "nitelikli yağmaya teşebbüs" suçlarından verilen beraat hükümlerinin onanması istendi. Çeşitli sanıklar yönünden verilen bazı beraat kararlarına ilişkin katılan vekilleri ve savcılık itirazlarının da reddedilmesini talep eden Başsavcılık, beraat hükümlerine yönelik "eksik inceleme" ve "yanlış değerlendirme" iddialarını yerinde bulmadı.

YARGITAY 1. CEZA DAİRESİ KARAR VERECEK

Tebliğnamede ayrıca bazı suçlara ilişkin kararların "kesin nitelikte" olduğu ve temyiz kabiliyetinin bulunmadığı vurgulandı. Bu kapsamda, bazı mahkumiyet ve beraat hükümlerine yönelik yapılan temyiz başvurularının doğrudan reddedilmesi gerektiği belirtildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tebliğnamesi, nihai kararın verilmesi için Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne sunuldu.

Kaynak: ANKA

