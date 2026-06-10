Bora Kaplan Davasında Duruşma Devam Ediyor

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin istinaf mahkemesinin bozma kararının ardından 76 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, Serdar Sertçelik ve Kaplan'ın da aralarında bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı duruşmaya avukat ve sanık beyanlarıyla devam edileceğini bildirdi.

Söz alan tutuklu sanık Sertçelik, Macaristan'da yargılandığı mahkemeye ait belgeleri mahkemeye sunarak, buluntu telefondaki mesajların gönderildiği tarihlerde cezaevinde olduğunu, bu sebeple söz konusu yazışmaları yapmasının mümkün olmadığını savundu.

Müşteki sanık Şevket Demircan'ın avukatının hukuk bürosunun kapısına bırakılan poşette bulunan cep telefonunun kendisine ait olmadığını savunan Sertçelik, ayrıca Türkiye'ye de kendi rızasıyla döndüğünü beyan etti.

Sertçelik, buluntu telefonun ve adına açılan sosyal medya hesaplarının aynı kişiler tarafından yönetildiğini, mail adresinde tespit edilen bilgileri kendisinin bilemeyeceğini ancak sanık polislerin bu verilere kolayca ulaşabileceğini iddia etti.

Kendi adına açılan sosyal medya hesaplarından atılan mesaj ve maillerde Nurullah Özgür Kopuk'tan "Nuri" olarak bahsedildiğini beyan eden Sertçelik, Kopuk'a sadece Şevket Demircan'ın bu şekilde seslendiğini öne sürdü.

Sertçelik, tanık olarak dinlenen M.Ö'nün de sanık olması gerektiğini, sahte mesajların oluşturulmasında büyük rol oynadığını, M.Ö'nün kaçacağını düşündüğünü ve kaçmadan yargılanması gerektiğini ileri sürdü.

Gerçek telefonunun kayıtlarıyla kendisine ait olduğu öne sürülen buluntu telefonun kayıtlarını karşılaştıran Sertçelik, çeşitli arama kayıtlarının çakıştığını, buluntu telefonda hayatın olağan akışına aykırı mesajlar bulunduğunu ve bahsi geçen sosyal medya hesaplarının kendi telefonunda kayıtlı olmadığını savundu.

Sertçelik, "Bu mailleri atanlar Şevket Demircan, Murat Çelik, R.Ö. ve M.Ö'dür. Muhatapları bunlardır. Ben bu kişilerin tutuklanacağını ve devletimizin bu olayı aydınlatacağını düşünüyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." beyanında bulundu.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

Davanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca suç örgütünün kurucusu ve yöneticisi "Ayhan" kod adlı sanık Bora Kaplan ile diğer yönetici sanıklar Fethi Koyuncu, Mutlu Ayaş, Yusuf İzzet Savaş, Kanber Keskin ve Serdar Sertçelik'in aralarında bulunduğu 61 sanığın "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek", "kasten öldürme", "nitelikli kasten öldürme", "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "nitelikli yağma", "eziyet", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "suç üstlenme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından cezalandırılması talebiyle iddianame düzenlendi.

İddianame, 17 Ocak 2024'te Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

61 sanığın yargılandığı davada karar 3 Aralık 2024'te çıktı, örgüt elebaşı Bora Kaplan'a 68 yıl, diğer 36 sanığa ise 1 yıl 6 ay 22 günden 21 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası verildi.

Bölge Adliye Mahkemesi, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü üyelerinin yeniden yargılanması için dosyayı Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gönderdi.

Yeni iddianame düzenlendi

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yeni iddianame, 12 Eylül 2025'te Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında görev alan ve sonrasında tutuklanan eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan'ın avukatının hukuk bürosunun kapısına bırakılan poşetin içerisinde bir cep telefonu bulunması ve telefonun savcılığa teslim edilmesi üzerine başlayan soruşturma sonucunda hazırlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca, birleştirme talebiyle Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik, aralarında elebaşı Kaplan'ın olduğu 6 sanık hakkında hazırlanan yeni iddianame, 20 Mart'ta Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Bora Kaplan suç örgütü elebaşı, kırmızı bültenle aranırken Macaristan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen Serdar Sertçelik ile Cengiz Haliç, Erhan Bakioğlu, Önder Polat ve Tarık Teoman ise şüpheli olarak yer aldı.