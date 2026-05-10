ELAZIĞ'da Doruk Efe Bingöl (16), borç meselesi nedeniyle çıkan kavgada E.A.B. isimli çocuk tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Olay, dün gece saatlerinde Yıldızbağları Mahallesi'nde meydana geldi. Doruk Efe Bingöl ile E.A.B. arasında borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.A.B., yanında bulunan bıçakla Doruk Efe Bingöl'ü yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Bingöl, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Bingöl'ün cenazesi, otopsi işlemleri için morga götürüldü.
Olayın ardından E.A.B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/Elazığ,(DHA
Son Dakika › Güncel › Borç Kavgası Kanlı Bitti: Genç Öldürüldü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?