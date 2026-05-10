Borç Kavgası Kanlı Bitti: Genç Öldürüldü

10.05.2026 11:06
Elazığ'da 16 yaşındaki Doruk Efe Bingöl, borç yüzünden çıktığı kavgada bıçaklanarak hayatını kaybetti.

ELAZIĞ'da Doruk Efe Bingöl (16), borç meselesi nedeniyle çıkan kavgada E.A.B. isimli çocuk tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, dün gece saatlerinde Yıldızbağları Mahallesi'nde meydana geldi. Doruk Efe Bingöl ile E.A.B. arasında borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.A.B., yanında bulunan bıçakla Doruk Efe Bingöl'ü yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Bingöl, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Bingöl'ün cenazesi, otopsi işlemleri için morga götürüldü.

Olayın ardından E.A.B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/Elazığ,(DHA

Kaynak: DHA

