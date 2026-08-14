Borç Meselesi Cinayeti: 4 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Borç Meselesi Cinayeti: 4 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Borç Meselesi Cinayeti: 4 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
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Ramazan Kurt'un borç nedeniyle öldürülmesiyle ilgili 4 kişi adliyeye geniş güvenlik önlemleriyle getirildi.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde Ramazan Kurt'un (27), iş yerinde tabancayla öldürüldüğü olaya ilişkin gözaltına alınan müteahhit Ahmet K. ile oğlu Emre K. ve yeğenleri Murat K. ve Yunus K., geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi. Ramazan Kurt ile Ahmet K. arasında borç meselesi nedeniyle husumet bulunduğu, Kurt'un olaydan kısa süre önce alacağı olduğu öne sürülen Ahmet K.'yi darbettiği öğrenildi.

Olay, önceki gün saat 12.00 sıralarında Efeler ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler tarafından bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan Ramazan Kurt, kanlar içinde yere yığıldı. İhbarla belirtilen adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kurt, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kurt, yaşamını yitirdi.

Çalışma başlatan polis ekipleri, müteahhit Ahmet K.'yi gözaltına aldı. Polis ekipleri çalışmalarını sürdürürken, olaydan sonra kaçan Ahmet K.'nin oğlu Emre K. ile yeğenleri Murat K. ile Yunus K., dün teslim oldu. Olayın azmettiricisi olduğu öne sürülen Mehmet R.K.'nın ise arandığı öğrenildi.

BORÇ MESELESİ NEDENİYLE HUSUMET

Ahmet K. ve ailesi ile Ramazan Kurt arasında borç meselesi nedeniyle husumet bulunduğu, silahlı saldırıdan önce Ahmet K.'nin, Kurt ve beraberindekiler tarafından darbedildiği öğrenildi. Olay sırasında Murat K. ile Yunus K.'nin silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği, Emre K.'nin ise otomobilde beklediği belirtildi. Şüphelilerin ifadelerinde, iş yerine Kurt'u yaralamak amacıyla geldiklerini ancak panikle Kurt'u göğsünden vurduklarını söyledikleri öğrenildi.

Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, bugün sağlık kontrolünden geçirildi. Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında olası güvenlik sorunlarına karşı sevk güzergahı ve adliye çevresinde 354 polis görevlendirildi. Şüpheliler, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Borç Meselesi Cinayeti: 4 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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