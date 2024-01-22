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Borç meselesi yüzünden tartıştığı arkadaşını bıçak ve baltayla öldürdü - Son Dakika
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Borç meselesi yüzünden tartıştığı arkadaşını bıçak ve baltayla öldürdü

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Batuhan Edis, kendisine olan borcunu ödemesi için tartıştığı arkadaşı Onur Arıca'yı bıçak ve baltayla öldürdü. Olayın ardından şüpheli yakalandı ve soruşturma devam ediyor.

Borç meselesi yüzünden tartıştığı arkadaşını bıçak ve baltayla öldürdü
22.01.2024 - 12:21,
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BALIKESİR'in Erdek ilçesinde Batuhan Edis (28), borç meselesi nedeniyle tartıştığı arkadaşı Onur Arıca'yı (39) bıçak ve baltayla öldürdü.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Aziz Çavuş Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Batuhan Edis, kendisine olan borcunu ödemesi için Onur Arıca'nın evine gitti. İkili arasında sokakta çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Edis, Arıca'yı önce cebindeki bıçakla ardından da sokaktaki bir evin önünden aldığı baltayla yaraladı. Onur Arıca kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arıca, kurtarılamadı. Cenaze otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Borç meselesi yüzünden tartıştığı arkadaşını bıçak ve baltayla öldürdü - Son Dakika
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