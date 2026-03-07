Bornova Belediye Başkanı Eşki İftarda Vatandaşlarla Bir Araya Geldi: "Amacımız Dayanışmayı Büyütmek" - Son Dakika
Bornova Belediye Başkanı Eşki İftarda Vatandaşlarla Bir Araya Geldi: "Amacımız Dayanışmayı Büyütmek"

07.03.2026 09:58  Güncelleme: 11:42
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Kızılay Mahallesi Kent Lokantası'nda düzenlenen iftar etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldi ve ihtiyaç sahibi ailelere destek olma taahhüdünde bulundu.

(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, iftarda Kızılay Kent Lokantası'nda mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Ramazan ayının paylaşma ve birlik ayı olduğunu vurgulayan Eşki, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Kızılay Mahallesi Kent Lokantası'nda düzenlenen iftar buluşmasında vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle Muhtarı Esra Girgör ile birlikte aynı sofraya oturan Eşki'ye meclis üyeleri ve belediye bürokratları da eşlik etti.

İftar öncesi ve sonrası mahalle sakinleriyle sohbet eden Başkan Eşki, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Mahallelerine kazandırılan Kent Lokantası ve Kent Kasap uygulamaları için teşekkür eden vatandaşlar, özellikle dar gelirli aileler açısından bu hizmetlerin büyük önem taşıdığını ifade etti.

İftarda konuşan Eşki, Ramazan ayının paylaşma ve birlik ayı olduğunu vurgulayarak, "Ramazan, aynı sofrada buluşmanın, lokmamızı paylaşmanın ayıdır. Kent Lokantalarımızda her gün binlerce hemşehrimizle bir araya geliyoruz. Amacımız sadece yemek vermek değil; dayanışmayı büyütmek, kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir Bornova inşa etmek. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya, sosyal belediyeciliği güçlendirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kent Lokantalarında ve metro istasyonlarında bin kişiye iftar

Bornova Belediyesi, Ramazan ayı boyunca sosyal dayanışmayı büyütmeye devam ediyor. Çamdibi, Doğanlar ve Kızılay Kent Lokantaları'nda hafta içi her gün toplam 1000 kişiye iftar veriliyor.

Ayrıca Bornova, Evka-3 ve Stadyum metro istasyonlarında iftara yetişemeyen vatandaşlar için yine hafta içi her gün 1000 kumanya dağıtılıyor. Böylece hem sabit noktalarda hem de ulaşım hatları üzerinde ihtiyaç sahiplerine destek sağlanıyor.

İftar Sofraları Kent Mutfağından

İftar menüleri, Bornova Belediyesi'nin kent mutfağında usta aşçılar tarafından özenle hazırlanıyor. Hijyen ve kalite standartlarına uygun şekilde hazırlanan yemekler, her gün yüzlerce vatandaşa sıcak ve sağlıklı bir iftar imkanı sunuyor.

Kaynak: ANKA

ABD istihbaratı: Çin, İran’a tam destek vermeye hazırlanıyor
İran, Dubai Havalimanı’nı vurdu Uçuşlar askıya alındı
Hataylı Hüseyin’i İsrail füzesi ağır yaraladı
7 gün sonra bir ilk Çin’den gerilimi tırmandıracak hamle
Etiler’de çete cinayeti Gece kulübünü ateşe verip sahibini öldürdüler
İran, Irak’taki Ayrılıkçı Grupları Vurdu
