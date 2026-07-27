Bornova Belediye Başkanı Eşki’den 3. Sanayi Sitesi’ne ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bornova Belediye Başkanı Eşki’den 3. Sanayi Sitesi’ne ziyaret

Bornova Belediye Başkanı Eşki’den 3. Sanayi Sitesi’ne ziyaret
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 3. Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek esnafla bir araya geldi ve sorunların birlikte çözüleceğini belirtti. Site yönetimi de belediyenin hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 3. Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. "Bornova'nın ekonomik yükünü sırtlayan esnafımızın sorunlarını hep birlikte, aynı masada çözeceğiz" dedi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ilçedeki üretim ve istihdam merkezlerine yönelik ziyaretleri kapsamında Bornova 3. Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti. Site Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Demirel ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Eşki, sanayi sitesinin genel durumu ve esnafın talepleri hakkında detaylı bilgi aldı. Bornova'nın güçlü bir sanayi kenti olduğuna dikkat çeken Eşki, yerel ekonominin can damarı olan esnafa büyük önem verdiklerini ve her zaman destekçileri olacaklarını ifade etti.

Ziyarette sanayi sitesinin altyapı, çevre ve idari talepleri masaya yatırıldı. Esnafın gücüne güç katmak için gece gündüz çalıştıklarını belirten Eşki, "Bornova sadece bir eğitim ve kültür kenti değil, aynı zamanda çok güçlü bir sanayi kentidir. Üreten, istihdam yaratan ve katma değer sağlayan esnafımız başımızın tacıdır. Sitemizin yaşadığı sorunları çok iyi biliyoruz. Bu sorunları kronikleştirmeden, sanayi yönetimimizle el ele vererek, ortak akılla ve hızla çözeceğiz" diye konuştu.

SİTE BAŞKANI DEMİREL'DEN TEŞEKKÜR

Bornova Belediyesi'nin sanayi sitesine yönelik hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getiren 3. Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Demirel ise Başkan Eşki'ye destekleri için teşekkür etti. Farklı kurumlarla yaşanan bürokratik sorunların çözümünde Bornova Belediyesi'nin her zaman yapıcı bir rol üstlendiğini vurgulayan Demirel, "Ruhsatlandırma süreçlerindeki kolaylıklar, temizlik hizmetleri, çevre düzenlemeleri ve sanayimizin çehresini değiştiren yol çalışmaları için başta Belediye Başkanımız Ömer Eşki olmak üzere tüm Bornova Belediyesi ekiplerine teşekkür borçluyuz. Bu samimi ve çözüm odaklı yaklaşım esnafımıza güç veriyor" dedi.

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova Belediye Başkanı Eşki’den 3. Sanayi Sitesi’ne ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
NATO görevi Türkiye’ye emanet Türk F-16’lar alarm durumuna geçecek NATO görevi Türkiye'ye emanet! Türk F-16'lar alarm durumuna geçecek
Çin’in yaptıkları dünyayı şaşırttı ABD’nin savaş gemilerini birebir kopyaladı Çin'in yaptıkları dünyayı şaşırttı! ABD'nin savaş gemilerini birebir kopyaladı
Düğün hazırlığı yapan çifti ayıran kaza Düğün hazırlığı yapan çifti ayıran kaza
Yeni telefon alacaklar için kötü haber Çip fiyatlarına zam yolda Yeni telefon alacaklar için kötü haber! Çip fiyatlarına zam yolda
Gürsel Tekin’den “figüran üye“ iddialarına yanıt: FETÖ’vari tezgah Gürsel Tekin'den "figüran üye" iddialarına yanıt: FETÖ'vari tezgah
Pakistan duyurdu ABD ve İran’dan dikkat çeken ateşkes adımı Pakistan duyurdu! ABD ve İran'dan dikkat çeken ateşkes adımı

10:35
Aralarında Uğur Dündar da var Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
Aralarında Uğur Dündar da var! Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
10:01
Araç sahiplerine nefes aldıracak haber: Akaryakıtta fiyat tabelası yine değişiyor
Araç sahiplerine nefes aldıracak haber: Akaryakıtta fiyat tabelası yine değişiyor
09:49
Gülistan Doku soruşturmasında 15 ilde operasyon 18 şüpheli gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında 15 ilde operasyon! 18 şüpheli gözaltına alındı
09:45
Ahbap soruşturmasında 4. dalga Hüseyin Başaran dahil 13 kişi gözaltına alındı
Ahbap soruşturmasında 4. dalga! Hüseyin Başaran dahil 13 kişi gözaltına alındı
09:12
Çin’de gece yüzme yasağını çiğnedi, drona yakalandı
Çin'de gece yüzme yasağını çiğnedi, drona yakalandı
08:37
Kılıçdaroğlu cephesinden şok Özgür Özel hamlesi: Ellerimiz kalkacak
Kılıçdaroğlu cephesinden şok Özgür Özel hamlesi: Ellerimiz kalkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2026 10:51:12. #.0.3#
SON DAKİKA: Bornova Belediye Başkanı Eşki’den 3. Sanayi Sitesi’ne ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.