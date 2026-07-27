Bornova Belediye Başkanı Eşki’den 3. Sanayi Sitesi’ne ziyaret

(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 3. Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. "Bornova'nın ekonomik yükünü sırtlayan esnafımızın sorunlarını hep birlikte, aynı masada çözeceğiz" dedi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ilçedeki üretim ve istihdam merkezlerine yönelik ziyaretleri kapsamında Bornova 3. Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti. Site Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Demirel ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Eşki, sanayi sitesinin genel durumu ve esnafın talepleri hakkında detaylı bilgi aldı. Bornova'nın güçlü bir sanayi kenti olduğuna dikkat çeken Eşki, yerel ekonominin can damarı olan esnafa büyük önem verdiklerini ve her zaman destekçileri olacaklarını ifade etti.

Ziyarette sanayi sitesinin altyapı, çevre ve idari talepleri masaya yatırıldı. Esnafın gücüne güç katmak için gece gündüz çalıştıklarını belirten Eşki, "Bornova sadece bir eğitim ve kültür kenti değil, aynı zamanda çok güçlü bir sanayi kentidir. Üreten, istihdam yaratan ve katma değer sağlayan esnafımız başımızın tacıdır. Sitemizin yaşadığı sorunları çok iyi biliyoruz. Bu sorunları kronikleştirmeden, sanayi yönetimimizle el ele vererek, ortak akılla ve hızla çözeceğiz" diye konuştu.

SİTE BAŞKANI DEMİREL'DEN TEŞEKKÜR

Bornova Belediyesi'nin sanayi sitesine yönelik hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getiren 3. Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Demirel ise Başkan Eşki'ye destekleri için teşekkür etti. Farklı kurumlarla yaşanan bürokratik sorunların çözümünde Bornova Belediyesi'nin her zaman yapıcı bir rol üstlendiğini vurgulayan Demirel, "Ruhsatlandırma süreçlerindeki kolaylıklar, temizlik hizmetleri, çevre düzenlemeleri ve sanayimizin çehresini değiştiren yol çalışmaları için başta Belediye Başkanımız Ömer Eşki olmak üzere tüm Bornova Belediyesi ekiplerine teşekkür borçluyuz. Bu samimi ve çözüm odaklı yaklaşım esnafımıza güç veriyor" dedi.